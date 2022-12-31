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LIVE ／高雄夢時代「跨年高空花火」迎2023 　狂放180秒點亮亞灣

記者賴文萱／高雄報導

2022年即將進入尾聲，高雄跨年首推跨兩次、煙火看兩場，還有跨年史上首座雙面舞台。12月31日及1月1日兩場跨年演場會，總計高達24組橫掃「五金」超豪華卡司陣容，表演風格應有盡有。而今晚的夢幻卡司讓粉絲一看瘋狂暴動，倒數後還有180秒絢麗奪目的正宗高空「亞灣跨年煙火」，加上天團「八三夭」嗨翻全場，《ETtoday新聞雲》也安排全程直播，讓大家年前年後都幸福感爆棚。

▲▼2023高雄夢時代跨年卡司再公布，原子少年將登雙面舞台。（圖／高雄市政府提供）

▲2023高雄夢時代跨年，首創雙面舞台。（圖／高雄市政府提供）

12月31日《亞灣未來市》演唱會強勢回歸夢時代，由三屆金鐘最佳主持人獎的「浩角翔起」搭檔NO.1女神「白家綺」主持，由金曲、金音雙金樂團「告五人」開場，暖聲天后「A-Lin」獨家壓軸獻唱，以及搖滾天團「八三夭」倒數後嗨唱。

超強卡司還有金曲最佳重唱「動力火車」、金曲金音雙金樂團「滅火器樂團」、金曲歌后「艾怡良」、「原子少年-金星」、超人氣潮流男團「Ozone」、R&B女神「Julia吳卓源」、可甜可辣的「Kimberley陳芳語」。

另外，還找來饒舌抒情歌手「高爾宣」、億萬翻唱女神「文慧如」、高雄在地樂團「影子計劃」和八點檔一線女星組成的跨年限定女團「PT Girls」，夢幻陣容稱霸全台。

▲▼高雄2023跨年、元旦演唱會卡司盤點。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄2023亞灣未來市跨年演唱會卡司盤點。（圖／記者賴文萱翻攝）

接下壓軸重任的高雄女兒、天生歌姬「A-Lin」表示，要帶28名舞者比照演唱會等級開唱，並且當天到場的民眾將可以享受雙面舞台260度超寬闊視野，在哪裡都是搖滾區。

更重要的是，倒數後還有180秒絢麗奪目的正宗高空「亞灣跨年煙火」，加上天團「八三夭」嗨翻全場，讓大家年前年後都幸福感爆棚。

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