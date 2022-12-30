二手店買1物「挖到富翁銀行帳戶」　私藏A片也看光！他一開箱驚呆

▲威廉在二手商店購買蘋果「時空膠囊」，竟發現百萬富翁的銀行帳戶。（圖／翻攝TikTok@dankeunextgay）

記者吳美依／綜合報導

外國網友威廉（Willhelm）購入二手的蘋果備份裝置「時空膠囊」（Time Capsule），一回家連上MacBook，卻跑出一名百萬富翁的詳盡個人資訊，包括信用卡號、銀行帳戶、稅務報表、班機資訊甚至珍藏色情片，讓他直呼「這真是有點可怕」。

威廉前往慈善連鎖二手店「善意企業」（Goodwill）挖寶，花費15美元（約新台幣460元）購入「時空膠囊」。他根據資料推測，前使用者唐（Don）可能是一名企業家或執行長，最後一次使用為2010年，但根本沒有刪除資料，就把電子設備捐贈出去。

▲威廉在鏡頭前道歉，「抱歉，唐，我瀏覽了你的東西」。（圖／翻攝TikTok@dankeunextgay）



威廉表示，唐儲存的資料最早可追溯至1980年代，「我有這個人的銀行帳戶，一度可以看到他在銀行裡有多少錢。我甚至擁有他的壽險資訊，而這傢伙身價數百萬美元。而且，現在要記住，那是在2010年。」

威廉推測，唐現在很可能已經過世，「但我能獲得這些東西的事實真是太瘋狂了，這正是我最大的惡夢，也是為什麼我把所有電子產品囤積起來。」

威廉把此事分享至TikTok，並在鏡頭前道歉，「抱歉，唐，我瀏覽了你的東西。」這段奇異經歷引來大批網友留言，「這讓我看得冷汗直流，而我甚至不是唐本人」，也有人揶揄，「唐希望你發現這個，你被選中執行任務了」、「唐，『低調』聽起來很棒吧？」

威廉後來表示，他希望靠著這些資訊找到唐的家屬，「我覺得留著不太舒服，但又不想要刪掉，所以想看看是否能夠至少找到一個人，把它還回去。」

蘋果「時空膠囊」是一款無線路由器，且含有內部硬碟，能夠自動透過網路備份多台蘋果電腦，類似現在Mac內建的備份功能「時光機」（Time Machine），但已於2018年停產。