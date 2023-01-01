70歲翁一周要6次！「這裡」被切掉反而更想要　妻下體發炎崩潰求離

▲人妻受不了丈夫索求無度，崩潰訴離。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

記者陳韻如／台北報導

台北一名70多歲老翁婚後經常在外尋歡，而攝護腺切除後，他性慾不減反增，不過後來因為疫情爆發，他減少外出頻率，但卻在家中強迫妻子跟他行房，一周多達6次，妻子因此下體發炎就醫，卻被他懷疑外遇，經常在半夜把妻子叫醒辱罵，甚至還懷疑3名子女不是他親生，妻子忍無可忍，憤而向法院訴請離婚。士林地院審理後，判准離婚。

人妻主張，兩人結婚50多年，並育有3名子女，但丈夫婚後整日遊手好閒，到處打牌、唱歌、跳舞、結交女友，直到2020年中疫情爆發，丈夫減少出門尋歡，但卻在中強迫她配合行房，她因為丈夫的索求無度造成下體發炎，因而就醫擦藥，但沒想到卻被丈夫認為是她在外偷情導致，還經常在半夜把她叫醒辱罵。

人妻指控，丈夫甚至懷疑子女並非他親生，後來女兒得知她因此無法好眠，把她接回家同住，但她因心軟又回到丈夫身邊，沒想到丈夫卻變本加厲，還強行查探她手機通話紀錄，更四處向她的娘家親友控訴她偷人，她還為此罹患憂鬱症，決心向法院訴請離婚。

對此，人夫辯稱，自己因攝護腺肥大而將攝護腺切除，因此下體男有勃起行房的能力，絕對不可能強迫妻子行房，並反控妻子外遇，連女兒出面協調，他仍堅稱妻子在外偷人。

人夫表示，某次妻子本來要跟他一起去釣魚，但後來又改口不去，他心生疑竇，便將家中潤滑液的彩色面朝上擺放，回到家時，卻發現潤滑液劑量少很多，且變成反面朝上，他當時氣得質問妻子，但妻子無話可說，還為此搬到女兒家住。

人夫還稱，妻子自從學會使用通訊軟體後，都會將要發的文字先寫紙條，再打到LINE上傳送出去，而當天妻子竟寫下，「這次比較不痛，沒事，謝謝」，他因此認為妻子絕對有外遇，但他認為，夫妻之間難免意見相左，不過他仍有意願與妻子共同扶持終老，因此請求法官駁回妻子之訴。

對此，法官調查發現，人妻寫的字條是在回應女兒詢問打疫苗的事，，並非傳送給外遇對象所用。另外，法官還查到人夫與妻子妹婿的對話，妹婿詢問，「你是不是有吃藥？哪有這麼勇？70幾歲了這樣還受得了」、「她說一禮拜要五六次我受得了嗎？」等語。

人夫對此則回應，「我的攝護腺跟你已經拿掉的攝護腺不一樣喔，我的攝護腺是會倒灌喔，比如說要射精的時候，只要再憋一下，就會流去後面去，流到膀胱，你知道嗎」、「我們男人就是要直射才有快感嘛，所以沒出來，流到後面去，尿一尿就都沒有了，啊沒有，我們人會有慾望啊，你知道嗎，我們就是想要，改天再來用，她也常常說沒關係啊，改天再來用」。

法官審理後認為，人夫因攝護腺肥大接受手術後，因精液倒流無法滿足性慾，而增加性需求次數，讓人妻感覺難以負荷，且人夫經常餐猜測、懷疑對方外遇，卻未能理性求證或接受對方提出的證據，導致兩人互信基礎消磨殆盡，有難以維持婚姻的重大事由，最終判准離婚。全案可上訴。