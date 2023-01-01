國道防14處「魔王路段」　國5北上恐連塞13小時「半夜才紓解」

▲國5北上路段今將塞到午夜。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(1/1)是2023年元旦，也是連假第2天，將持續出現觀光車潮，高公局預測國道有14處易塞地雷路段，且將出現首波北上車潮，國5南下車流自清晨6時就會出現，且要下午5時才紓解，國5北上車流上午11時就會湧現，午夜24時才疏散，宜蘭到坪林得花平常7倍行車時間。

今元旦國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均1.3倍，高公局預判，明日國道將有14大易塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口、西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段，

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高公局也建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，另建議南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發。

今日國道相關疏導措施包括0-12時封閉國1埔鹽系統南向入口、5-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲▼元旦國道易塞路段時段及疏運措施。（圖／高公局）