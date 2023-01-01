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從不會IG到百萬追蹤！「龐克教母」佩蒂史密斯366天疫情日常出書

▲▼「龐克教母」佩蒂‧史密斯(Patti Smith)新書發行。（圖／ⓒ Steven Sebring）

▲「龐克教母」佩蒂‧史密斯(Patti Smith)紀錄366天疫情日常，如今集結出書。（圖／ⓒ Steven Sebring）

記者林育綾／台北報導

「龐克教母」佩蒂‧史密斯(Patti Smith)原先不用IG，但太多詐騙假冒她的身份，她在2018年、72歲時正式開帳號，第一篇發文PO了自己的「手」，如今追蹤數破百萬。她用底片、拍立得或與手機來拍照創作，既復古又現代。如今出版社也將她在75歲紀錄疫情一年366天的圖文集結成書《一日一日》，也讓粉絲喊「終於等到了！」

▲▼「龐克教母」佩蒂‧史密斯(Patti Smith)第一篇發文。（圖／翻攝自IG）

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▲72歲的佩蒂史密斯第一張上傳的圖片是她的手。（圖／翻攝自IG）

72歲的佩蒂史密斯在2018年開設了個人IG帳戶，用「大家好」對虛擬世界初次問候，第一張上傳的圖片是她的手。她表示，「我讓自己的手，成為在虛擬世界初登場的圖像。手是最古老的符號之一，連通了想像力與執行力。療癒的能量經由雙手傳遞。人們伸出手，打招呼或提供協助；人們舉起手，立下誓言。」

從不會用手機拍照開始，原本只有女兒第一個追蹤，到如今追蹤人數破百萬，佩蒂史密斯成為最活躍的高齡使用者，甚至創造了全新的名人使用IG方式，「不追話題、不跟潮流，每張照片跟文字都來自生活裡的真實感受」，觸動所有愛書、愛樂人，連強尼戴普都成了追蹤粉絲。

▲▼「龐克教母」佩蒂‧史密斯(Patti Smith)IG如今有百萬追蹤。（圖／翻攝自IG）

▲佩蒂‧史密斯IG如今有百萬追蹤。（圖／翻攝自IG）

2022年全球因疫情造成的疏離即將告一段落，佩蒂史密斯決定整理出一年份的IG創作，跟讀者們分享她藉著閱讀度過疫情的366個小日子。

透過風格獨特的照片，她介紹她的書桌、丈夫、母親、女兒潔西、愛貓開羅，也在國際婦女節、世界詩歌日、世界地球、母親節、陣亡將士紀念日、世界愛滋病日等不同節日，為重要議題發聲。

▲▼「龐克教母」佩蒂‧史密斯(Patti Smith)新書《一日一日》（圖／新經典文化）

▲▼《一日一日》是她整理一年份的IG創作。（圖／新經典文化）

▲▼「龐克教母」佩蒂‧史密斯(Patti Smith)新書《一日一日》（圖／新經典文化）

她在自序表示，「《一日一日》呈現了我如何用自己的路徑在當代文化中航行的切片，靈感來自Instagram，卻有獨特的性格。多數是疫情期間獨自關在房間裡的創作，展望著未來，也反思過去、家庭和我一貫的個人審美。」

《一日一日》繁體中文版由新經典文化發行，是Patti Smith分享最私密的日常，有粉絲期待表示「終於等到這本了！」內容收錄368幀照片，全彩印刷，以閏年366天編排，期待為讀者每一天帶來啟發。

▲▼「龐克教母」佩蒂‧史密斯(Patti Smith)新書《一日一日》（圖／新經典文化）

▲佩蒂‧史密斯《一日一日》由新經典文化出版。（圖／新經典文化）

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