高雄7大「元旦新制」明上路！福利一次看　學生族免費騎YouBike

▲2023高雄公布7大元旦新制。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

行政院已公布明年元旦16項惠民新制上路，高雄市政府今（31）日也針對社會福利、勞工權益、稅務服務、動保及養殖業等相關制度進行盤點，提醒市民朋友新的一年注意自身權益。

在社福面向上，提供「身心障礙者專用停車位識別證及使用牌照稅減免一站式服務」，市民朋友可於社會局申辦身心障礙者專用停車證之16處服務據點，一併辦理使用牌照稅減免申請，免除民眾奔波勞苦。

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同時，開辦「身障者聽力評估巡迴車服務」，強化高雄偏鄉之聽力評估及衛教宣導，於社區提供走動式服務，協助聽障民眾養成良好輔具配戴習慣，減輕聽覺障礙，提升溝通品質。

▲2023高雄元旦新制。（圖／記者賴文萱翻攝）

勞工權益部分，高市府加碼補貼勞工防疫紓困貸款利息，以及減免庇護工場承租市有房地全額租金，以減緩疫情衝擊，強化弱勢族群輔導；持續推動安心即時上工計畫、安穩雇用計畫，及補助中小企業改善安全衛生措施，以保護勞工工作安全、協助穩定就業，落實高雄「公平城市、社會共好」的施政目標。

此外，高雄YouBike2.0學生優惠延長至明年底，本市籍學校大專院校以下在學學生持一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或高雄兒童卡，租借高雄YouBike2.0享前30分鐘免費騎乘優惠。

養殖業者申請陸上魚塭養殖漁業登記證免檢附水權證明且登記證有效期限由5年延長為10年。並調升犬貓絕育補助金額，雄性每隻補助最高新台幣800元，雌性每隻最高補助1500元，設籍本市且年滿18歲的民眾可依「高雄市動物保護及防疫補助辦法」申請補助。