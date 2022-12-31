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就是要跟天王星倒數跨年　迷哥迷妹凌晨4點衝麗寶...搭帳篷排隊

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲就是要跟天王星倒數跨年，迷哥迷妹凌晨4點衝麗寶搭帳篷排隊。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

為期三天的跨年元旦假期到來，各地跨年演唱會晚間將登場。台中麗寶樂園渡假區邀請原子少年天王星合體，號稱全台「最狂」、只有在麗寶才看的到，果真吸引不少迷哥迷妹提早衝現場排隊。園方表示，昨天深夜就有歌迷到場搭帳篷，但因為天冷加上地處偏遠，有先勸導歌迷離開，今天凌晨4、5點，就陸續出現歌迷排隊，不到中午已經4、500人。

▲就是要跟天王星倒數跨年，迷哥迷妹凌晨4點衝麗寶搭帳篷排隊。（圖／麗寶度假區提供）

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▲迎接2023年，麗寶準備330秒煙火秀。園方預估今年將湧入10萬人潮。（圖／麗寶度假區提供）

今明後三天也是元旦跨年假期，今天一早中部天氣良好，暖陽露臉，麗寶預估今日整個渡假區將吸引約10萬人到場。

2023台中新站麗寶跨年晚會祭出超強卡司，包括告五人、旺福樂團、熊仔、魏嘉瑩、麋先生等知名藝人將輪番上陣，另外，超夯的原子少年天王星也會合體陪民眾倒數。麗寶表示，園區還有摩天輪燈光秀，加上炫麗繽紛的330秒高密度煙火秀，陪民眾迎接全新的2023年。

▲就是要跟天王星倒數跨年，迷哥迷妹凌晨4點衝麗寶搭帳篷排隊。（圖／麗寶度假區提供）

▲麗寶推出全球唯一的LINE FRIENDS主題互動裝置園區「熊大的麗寶小鎮」，結果大批親子客前來搶看。（圖／麗寶度假區提供）

此外，麗寶樂園渡假區也搶在年底壓軸推出全球唯一的LINE FRIENDS主題互動裝置園區「熊大的麗寶小鎮」，在園區內打造700坪空間、LINE FRIENDS明星們的「7大沉浸式互動主題遊戲區」和「Food Court 美食區」及熊大、兔兔限定週邊「PLAY LINE FRIENDS 官方商店」，一早也吸引大批家長帶著小孩衝麗寶遊玩。

▲就是要跟天王星倒數跨年，迷哥迷妹凌晨4點衝麗寶搭帳篷排隊。（圖／麗寶度假區提供）

▲內部設有LINE FRIENDS明星們的「7大沉浸式互動主題遊戲區」。（圖／麗寶度假區提供）

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