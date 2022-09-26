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南投表揚669位優秀教育人員　周進科、林慕怡皆獲雙料師鐸獎肯定

▲新興國小校長周進科（左）、延平國小老師林慕怡（左二）、營北國中總務主任江佳容（右）獲南投縣師鐸獎肯定。（圖／南投縣政府提供）

▲新興國小校長周進科（左）、延平國小老師林慕怡（左二）、營北國中總務主任江佳容（右）獲南投縣師鐸獎肯定。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

後天就是一年一度的教師節，南投縣政府日前舉行111年教師節表揚大會，頒獎肯定此次669位優秀教育人員，感謝他們對教育的貢獻與無私付出；在全縣3名師鐸獎教師中，新興國小校長周進科、延平國小老師林慕怡也榮獲教育部師鐸獎的肯定。

表揚活動於23日舉辦，縣長林明溱、副縣長陳正昇、校長協會理事長鍾森雄、南投補教協會理事長陳弘章等人都到場參加。

周進科說，當年受到國中恩師鼓勵，畢業後就讀師專、義無反顧地投入教育行列，後來也回到家鄉水里鄉服務，一轉眼就38年頭；他謙稱獲得師鐸獎，其實歸功於所有曾歷練過的教育團隊，自己僅僅只是代表他們來領這個獎。

▲111年教師節表揚大會。（圖／南投縣政府提供）

林慕怡也說獲獎非常開心，非常感謝20多年來的教育團隊以及學生、家長們的支持及肯定，一路以來唯一關注的就是對學生的愛，未來也希望將這份愛延續下去；第3位縣內的師鐸獎得主為營北國中總務主任江佳容，他指出每天都抱著競競業業的態度、面對不同的挑戰，獲獎肯定後也更堅定對教育生涯的方向，同時勉勵所有教育人員，教育的路上彼此不孤單，一起為教育加油。

縣府指出，其他獲獎還包括教育部教育奉獻獎1名、教育部杏壇芬芳獎個人獎1位，以及資深優良教師：服務10年的有66名、20年的有184名、30年的有107名及40年的有3名；此外，各校選拔的優良教師有221名、特殊優良教師25名、優良特殊教育人員7名及私立短期補習班的優良教師6名，受獎對象除學校教師，還包括校長、社會團體與補習班之教師。

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