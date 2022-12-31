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社會 社會焦點 保障人權

名醫回家內褲換了！妻闖摩鐵抓姦　小護士拉被單躺床...慘賠300萬

▲▼醫師,醫生,男醫師。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一名醫師偷吃診所護士，結果遭老婆捉姦。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者翁子皓／台中報導

台中一位名醫的陳姓妻子，發現老公返家時衣物常帶有異常香味、內衣褲也與出門時不同，於是找來徵信社「抓猴」，結果發現老公與護士小花（化名）同住旅店，並當場逮到小花拉著被單躺在床上，因此怒而提告。台中地院近日審結，小花已與審理期間與陳女以300萬和解，因此只判人夫要賠妻子15萬。

判決書指出，陳女與老公2011年結婚，婚後生活幸福美滿，但自2020年7月起，老公開始藉口工作晚歸，返家時衣物帶有異常香味、內衣褲也與出門時不同，陳女還在老公手機上看見，不知名女子傳送的曖昧訊息，憤而找徵信社調查。

結果徵信社發現，人夫與自己診所的護士小花，一起到某旅店開房間，陳女接到徵信社通知後，與徵信社一起在凌晨時破門而入，只見小花拉著被單躺在床上，讓她氣得要提告人夫與小花，兩人並於今年6月14日調解離婚。

人夫供稱，他與小花確實有侵害配偶權，但借錢給小花一事，與陳女無關。小花後來與陳女以300萬達成和解，付出慘痛的代價，但也讓陳女撤回對小花的求償。

法官認為，人夫與小花逾越男女正當社交分際之行為，破壞、干擾陳女婚姻生活圓滿、安全及幸福之權利，然而小花已與陳女達成和解，因此判人夫要賠15萬，全案還可上訴。

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