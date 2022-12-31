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台中高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　6.8萬人朝聖：漂亮到哭

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中二中今年為創校100年，因此立出校慶標語「二中百年，英士連綿」，許多社團也連番上台表演。其中，熱舞社的一段影片曝光後，舞團中的一名女高中生因外貌可愛又跳著性感舞蹈，強烈的反差吸引6.8萬人朝聖觀看。

YouTube頻道「Mobius Dance舞動青春」時常在中部紀錄愛跳舞學生的表演，頻道中的影片都以學校校慶、學生比賽表演等為主，內容以啦啦隊、流行舞蹈類為主，也包括現代舞、古典舞及民俗傳統舞蹈和樂儀隊等表演。

▲▼女高中生「連體衣熱舞」仙氣爆表　6.8萬人朝聖：漂亮到哭。（圖／翻攝Mobius Dance舞動青春YouTube）

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▲女高中生的熱舞片段吸引大批網友朝聖。（圖／翻攝Mobius Dance舞動青春YouTube）

「Mobius Dance舞動青春」26日上傳二中熱舞社在百年校慶上的片段，其中一名穿著連體衣的女舞者上台後就吸引攝影師注意，鏡頭不斷鎖定，並記錄其跳舞的片段。

影片上傳截至31日凌晨已有6.8萬次觀看，網友看完紛紛留言，「真的厲害，可以出道了」、「太電了，求IG」、「妹子真的超正，身材又好，很可以」、「萌妹清純無邪的臉，配上這outfit跟舞蹈，這違和感…啊嘶～」「我猜中間那位女生跟右邊那位很快就會進演藝圈了」、「我想要問那個漂亮到哭的女生是誰」。

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