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台中已婚2警搞不倫戀！摩鐵停車場「翻雲覆雨」　查勤閒暇也要%

▲▼床戰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台中2名已婚男女警官談不倫戀，出勤之餘還會到地下停車場玩車震。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃資真／台中報導

台中市清水警分局今年6月傳出警外婚外情醜聞，已婚的蕭姓組長與馬姓女警官外遇長達2年，不僅經常到旅館幽會，還到地下停車場大玩車震，馬女丈夫怒提告求償180萬元。台中地院根據市警局「靖紀小組」的報告，判決2人須連帶賠償30萬元。

今年6月底，清水分局傳出一名40多歲的蕭姓組長與30多歲馬姓女警官經常餐敘，長時間相處下產生情愫，蕭男不僅給馬女考績甲等，而且2人經常同一天休假，流言四起。

市警局督察室獲報派出「靖紀小組」對2人進行跟監，發現2人不僅經常上摩鐵激戰，還在查勤之餘到台中市港區藝術中心地下停車場玩車震。

而馬女丈夫提告指出，馬女與蕭男確實有不倫關係，根據靖紀小組的蒐證訪談內容，2人皆坦承不諱，甚至姦情曝光後還變本加厲，公開戀愛，因此對2人提告求償180萬元。

馬女、蕭男辯稱，靖紀小組根本沒查獲2人交往事實，且內容調閱摩鐵消費與休假紀錄屬於機密，屬於2人隱私，不應公諸於世，會承認有曖昧是為了跟警局談條件，以換取不被調職到偏遠地區。

法官調閱靖紀小組的調查報告，有多張照片證明2人互動的確異常頻繁，也有牽手、擁抱的畫面，已逾越一般男女正常交往分際，因此不採信馬、蕭辯詞，判賠2人連帶賠償30萬元為適當。全案仍可上訴。

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