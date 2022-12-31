生日快樂！吳怡農遇熱情支持者「突襲」祝壽　自備蛋糕還帶頭喊凍蒜

▲吳怡農濱江市場掃街拜票，支持者突襲聯訪幫吳怡農慶生、唱生日快樂歌。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市第三選區立委補選將在明年1月8日投開票，今（31）日正好是民進黨候選人吳怡農42歲生日，吳上午在濱江市場掃街，強碰對手王鴻薇，王也隔空祝壽，還有熱情支持者拿著蛋糕突然闖入吳怡農媒體聯訪、高唱生日快樂歌，場面歡樂。

吳怡農上午在議員陳怡君陪同下至濱江市場掃街拜票，今日適逢吳怡農生日，剛好競選對手王鴻薇也到濱江市場，儘管兩人時間錯開，王鴻薇接受聯訪時還是祝吳怡農生日快樂，「今天是跨年，也祝福大家新年快樂。」

而吳怡農接受聯訪時，他表示，非常感謝這麼多好戰友，從南到北、從屏東到基隆來加持，今天很開心邀請到議員陳怡君，選前最後一個週末一起跟選民問候，祝大家新年快樂，也拜託大家下禮拜一起出來投票。

媒體詢問是否跟老婆一起慶祝生日？吳怡農表示，兩人早上7點半有一起去公園拜票。媒體追問難道太座沒有抱怨嗎？吳怡農哈哈大笑，並表示，等1月8日選舉完再說。

吳怡農聯訪最後也出現意外插曲，有熱情支持者突然闖入，拿出蛋糕要祝吳怡農生日快樂，幾人更高唱生日快樂歌，支持民眾不僅自備生日蠟燭還帶頭喊凍蒜，「因為你是1號啦！中山區靠你了，你的願望一吹就實現了，加油」場面相當歡樂。