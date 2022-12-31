　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！本人溫馨喊話：要輪椅跟我說

▲▼顏寬恒與呂捷在台中沙鹿碰面。（圖／翻攝臉書／顏寬恒）

▲顏寬恒與呂捷在台中沙鹿碰面。（圖／翻攝臉書／顏寬恒）

記者柯振中／綜合報導

補教名師呂捷近日展開「離家吃走」的旅程，徒步從高雄出發，預計前往三貂角，總長度420公里。而他30日經過台中，與前立委顏寬恒合照，由於2人的長相十分神似，顏寬恒也不禁戲稱，歡迎「失散多年的弟弟」回來沙鹿。

▲▼顏寬恒與呂捷在台中沙鹿碰面。（圖／翻攝臉書／顏寬恒）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲呂捷與顏寬恒的模樣看起來有幾分神似。（圖／翻攝臉書／顏寬恒）

呂捷發起一場「離家吃走 之 一場中年男子的浪漫主義」活動，22日上午7點30分從高雄美術館的全家美舞店出發，預計徒步前往三貂角，總路程約420公里，還打算對著大海喊「San Diego（西班牙語：聖地牙哥）」，壯舉令人感到欽佩。

▲▼顏寬恒與呂捷在台中沙鹿碰面。（圖／翻攝臉書／顏寬恒）

▲一行人在沙鹿合照，看起來相當開心。（圖／翻攝臉書／顏寬恒）

離家吃走活動進行到第8天，呂捷已走到台中，碰到了顏清標之子、國民黨前立委顏寬恒熱情迎接，還收到顏寬恒贈送的2瓶「飲料」，團隊成員們留下了開心合影，從畫面中也可以看見，呂捷與顏寬恒的長相有幾分神似。

對此，顏寬恒則在臉書發文戲稱，歡迎「失散多年的弟弟」回到沙鹿，也謝謝當地的聯誼會盛情「接駕」，呂捷老師踏上旅途後，至今已瘦了5公斤，希望沿路上大家不要拍打餵食。最後，顏寬恒還特地標註呂捷，同時出言調侃，「有需要輪椅隨時聯絡，我放在車上，啾咪。」

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
秀英奪獎要台下潤娥「快哭」　她真的照做了
20多歲帥男「不敢愛愛」！　醫一問原因反讚：根本王者
南韓「全國目擊」發亮不明飛行物　韓國防部回應了
台股2022飆股排行出爐！　第一名漲近1000%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓團EPEX、日本人氣女團FRUITS ZIPPER　黃偉哲美食伴手禮款待

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！本人溫馨喊話：要輪椅跟我說

愛莉莎莎「課程大賺6300萬」學員衝1.8萬人　鄉民看傻：台灣之光

婆婆指定買生活備品！結帳見一畫面竟罵媳婦：就愛亂花錢

快訊／館長直播「自曝確診」　開噴高端：出這疫苗就是來玩錢的

兔年國運籤出爐！姜太公道場揭卦象「內閣改組、新總統人選」

男演員「沒保護好自己被性侵活該」舉女友人經歷：別讓人容易得逞

工讀生問「元旦有雙倍薪嗎」　超商店長竟暴怒嗆：知道我是誰嗎

芋頭控必吃！　4步炸出牽絲版「芋泥起司球」

館長打趴Toyz挨批「欺負新手」！格鬥天王約戰：打到你媽認不出來

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

重回公車輾死母子案現場　實測「人車通行重疊28秒」

日本「瓶蓋棒球」在台萌芽　銳利變化球連發10人就能玩

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

胖狗問題多…熊爸教減重3招 「搭配飲食控制」輕鬆瘦身！

伴娘幫打氣誤喊「老公加油」 他嚇噴飲料...畫面超爆笑

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

韓團EPEX、日本人氣女團FRUITS ZIPPER　黃偉哲美食伴手禮款待

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！本人溫馨喊話：要輪椅跟我說

愛莉莎莎「課程大賺6300萬」學員衝1.8萬人　鄉民看傻：台灣之光

婆婆指定買生活備品！結帳見一畫面竟罵媳婦：就愛亂花錢

快訊／館長直播「自曝確診」　開噴高端：出這疫苗就是來玩錢的

兔年國運籤出爐！姜太公道場揭卦象「內閣改組、新總統人選」

男演員「沒保護好自己被性侵活該」舉女友人經歷：別讓人容易得逞

工讀生問「元旦有雙倍薪嗎」　超商店長竟暴怒嗆：知道我是誰嗎

芋頭控必吃！　4步炸出牽絲版「芋泥起司球」

館長打趴Toyz挨批「欺負新手」！格鬥天王約戰：打到你媽認不出來

「進擊的巨人展 FINAL」跨海登陸高雄！ 「萊納你坐啊」完美實體化

韓團EPEX、日本人氣女團FRUITS ZIPPER　黃偉哲美食伴手禮款待

當兵什麼時候覺得最硬？　一票過來人認證「最累階段」：要搭帳篷

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！本人溫馨喊話：要輪椅跟我說

減肥剋星！5大「假健康食物」越吃越胖　醫點名：豆輪最雷

愛莉莎莎「課程大賺6300萬」學員衝1.8萬人　鄉民看傻：台灣之光

借重林琨笙能力　富邦悍將規劃明年轉職

《今際之國》女星曾自爆「高中仍與爸共浴」！　互動親密被誤當夫妻

外資2022大賣台股1.23兆　明年持續破天荒？

112年起實施！　財政部提供8項稅務便民措施

四川男硬掰膨脹鋰電池當場爆炸　店員嚇壞怒斥不聽勸：就說別掰

生活熱門新聞

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

館長打趴Toyz挨批欺負新手！格鬥天王約戰

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

目睹老公雙手「伸進弟媳衣褲」！她愣30秒淚奔

12星座「2023年1月戀愛運」排行出爐！

男演員稱「沒保護好自己遭性侵活該」被炎上

工讀生問元旦薪資　竟遭超商店長嗆：知道我誰嗎

「兒子故意考96分」媽媽求解　過來人點破

即／館長確診　開噴高端：就是來玩錢

兔年國運籤出爐！姜太公道場揭卦象

國2妹想和男友跨年過夜...遭阻氣炸　過來人1招神解

單身男聖誕節狂操另一半！隔天驚覺動不了

愛莉莎莎「課程大賺6300萬」學員衝1.8萬人

跨年「3大開運法」曝！命理師：一路旺到2024

更多熱門

相關新聞

快訊／補教名師呂捷看泰山經營權之爭：負債比很低的優質企業

快訊／補教名師呂捷看泰山經營權之爭：負債比很低的優質企業

泰山企業經營權之爭愈演愈烈，引發各界關注，補教名師呂捷今（29）日表示，泰山近期躍上媒體版面，斗大的新聞標題，讓「泰山比台積電的字還大」，並表示泰山是負債比很低的優質企業，對於近期的經營權之爭，不僅是外憂更是內亂，也為泰山第三代、任職採購部門的詹凱閔加油，認為：「撐最久的就一定是贏。」

傳顏寬恒接任副市長？市府回應了

傳顏寬恒接任副市長？市府回應了

蔡其昌稱顏家無奈挺盧！顏寬恒打臉：真心真意

蔡其昌稱顏家無奈挺盧！顏寬恒打臉：真心真意

NCC開鍘周玉蔻亂報台中補選　顏寬恒：配合演出罷了

NCC開鍘周玉蔻亂報台中補選　顏寬恒：配合演出罷了

呂捷反駁嗜殺「菩薩也有現霹靂像的時候」

呂捷反駁嗜殺「菩薩也有現霹靂像的時候」

關鍵字：

呂捷顏寬恒離家吃走

讀者迴響

熱門新聞

薔薔硬聞「妹妹」！NanaQ潰堤大哭

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

問媽媽「後事怎處理」名主持被賞巴掌

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

快訊／全國目擊不明飛行物　韓國防部回應了

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

館長打趴Toyz挨批欺負新手！格鬥天王約戰

妻罹癌逝世「附身陌生人」給最後叮嚀

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

工作人員出大包！阿信喊卡「撂重話」

20多歲帥男「不敢愛愛」！　醫一問原因反讚：根本王者

秀英奪獎示意台下潤娥哭　她真的照做

產婦剛生完小孩！狼醫溜進病房「狂吸她雙乳」

李鍾碩奪MBC演技大賞！　時隔6年拿獎「點名謝他」：我喜歡你很久

盲眼龍婆2023預言「全球5大災禍」　太陽恐陷異象

更多

最夯影音

更多
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！
勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

重回公車輾死母子案現場　實測「人車通行重疊28秒」

重回公車輾死母子案現場　實測「人車通行重疊28秒」

日本「瓶蓋棒球」在台萌芽　銳利變化球連發10人就能玩

日本「瓶蓋棒球」在台萌芽　銳利變化球連發10人就能玩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面