顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！本人溫馨喊話：要輪椅跟我說

▲顏寬恒與呂捷在台中沙鹿碰面。（圖／翻攝臉書／顏寬恒）



記者柯振中／綜合報導

補教名師呂捷近日展開「離家吃走」的旅程，徒步從高雄出發，預計前往三貂角，總長度420公里。而他30日經過台中，與前立委顏寬恒合照，由於2人的長相十分神似，顏寬恒也不禁戲稱，歡迎「失散多年的弟弟」回來沙鹿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲呂捷與顏寬恒的模樣看起來有幾分神似。（圖／翻攝臉書／顏寬恒）



呂捷發起一場「離家吃走 之 一場中年男子的浪漫主義」活動，22日上午7點30分從高雄美術館的全家美舞店出發，預計徒步前往三貂角，總路程約420公里，還打算對著大海喊「San Diego（西班牙語：聖地牙哥）」，壯舉令人感到欽佩。

▲一行人在沙鹿合照，看起來相當開心。（圖／翻攝臉書／顏寬恒）



離家吃走活動進行到第8天，呂捷已走到台中，碰到了顏清標之子、國民黨前立委顏寬恒熱情迎接，還收到顏寬恒贈送的2瓶「飲料」，團隊成員們留下了開心合影，從畫面中也可以看見，呂捷與顏寬恒的長相有幾分神似。

對此，顏寬恒則在臉書發文戲稱，歡迎「失散多年的弟弟」回到沙鹿，也謝謝當地的聯誼會盛情「接駕」，呂捷老師踏上旅途後，至今已瘦了5公斤，希望沿路上大家不要拍打餵食。最後，顏寬恒還特地標註呂捷，同時出言調侃，「有需要輪椅隨時聯絡，我放在車上，啾咪。」