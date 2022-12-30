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新北爆出國中校長打學生！「隱匿不報＋暴力」只記申誡引發不滿

▲▼新北傳出校長毆打國中生事件。（取自免費圖庫／pexels，照片人物非當事人）

▲新北傳出校長毆打國中生的校安事件。（取自免費圖庫／pexels，照片人物非當事人）

記者許敏溶／台北報導

校長竟毆打學生！新北市貢寮區某國中，去（2021）年一月爆發校長被控毆打學生事件，原因竟是學生攜帶香菸到校，校長質問過程中未耐心教導，反而毆打學生，事後校長隱匿未通報，直到去年11月被家長檢舉後才在今年8月回任教師，但新北教育局竟然僅記一支申誡，引發教育界不滿，質疑教育局心態鴕鳥，僅想大事化小事。

該起校長毆打學生事件發生在去年1月，今天《聯合報》報導，一名國中男學生因攜帶香菸遭到校長質問，雙方演變成言語衝突，該名校長未耐心教導該生，反而跟學生拉扯而爆發肢體衝突，校長拉扯學生衣領造成學生脖子受傷，還扯壞學生衣服，被控毆打學生頭部、臉部。

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不過，事件發生後，校長及學校竟隱匿，未依規定向新北市教育局通報校安事件，引發學生家長不滿，去年11月向新北教育局檢舉，校長知道事件曝光，才在今年4月主動申請回任教師，事後新北教育局經過調查，最後將該名校長記申誡，但教育界認為，校方隱匿校安事件未通報，還毆打學生，僅記一支申誡處罰太輕，認為教育局根本是想大事化小事。

對此，新北教育局表示，對校長考核，由直轄市政府組成校長考核小組，審議校長平時考核獎懲，這起事件在去年11月接獲陳情，之後校長考核小組綜採調查報告、案件內容、具體事證綜合審議後，對校長採取「申誡1次」處分，教育局都是依法秉公處理，也函文學校檢討相關責任，並持續督請學校加強相關行政同仁教育訓練，落實校安通報。
 

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校安事件新北教育局國中校長毆打學生

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