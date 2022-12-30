台灣民主基金會民調：若因台獨致武統　63.8%民眾願為保台而戰

▲習近平、中國解放軍。（組圖／達志影像／美聯社）

實習記者李密／台北報導

中共不斷以機艦擾台，致使台海情勢升溫。根據財團法人台灣民主基金會昨（29）日公布的「2022 臺灣民主價值與治理」民意調查報告，結果顯示若因台灣宣布獨立導致中國大陸武力攻臺，有63.8%的受訪者表示願意為保衛臺灣而戰；假設中國為了統一，對臺使用武力，則有71.9%的受訪者願意保衛台灣。

臺灣民主基金會昨（29）日公布一份台灣民主價值與治理調查報告，結果表示將近73.8%的台灣人雖然相信民主有其問題，但仍認為是最好的制度。民調也顯示，台灣人今年對台灣民主政治未來的發展有超過五成三（53.6%）表達更樂觀。



而在保衛台灣民主的態度上，過去四年台灣民主基金會已發現台灣人有相當的決心保衛臺灣，若因台灣宣布獨立導致中國大陸武力攻打台灣，今年有近63.8%的受訪者表示願意為保衛台灣而戰；在假設中國為了統一對臺使用武力的情況下，今年則有71.9%受訪者表示願意保衛台灣。

另外，針對假消息影響，民調顯示有超過九成的受訪者（90.5%）認為假訊息對台灣民主政治發展會有危害，而認為幾乎沒有危害的只有4.3%。

此次民調以台灣地區（不含金門、馬祖）年滿二十歲以上的成年人為調查的訪問對象，以市內電話以及手機訪問之方式進行獨立樣本訪問；訪問期間自2022 年 5 月 18 日至 5 月 23 日於政治大學選舉研究中心執行，本次訪問經實際訪問市話、手機各完成 825、439 個有效樣本，以 95%之信心水準估計，最大可能隨機抽樣誤差為：±2.76%。