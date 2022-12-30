每日急診800人！　解放軍總醫院急診主任曝：危重病人比例增加

▲解放軍總醫院內的急診室。（圖／翻攝健康時報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸防疫制度放寬後，感染人數明顯上升，外界也特別關注病患的確診情況。解放軍總醫院第一醫學中心急診醫學科主任朱海燕表示，每天急診人數從四五百增加到七八百，「其中，危、急、重病人比例也有所增加。為了更好地確保救治工作，醫院也派出了支援隊伍支援急診醫學科。」

《健康時報》報導，由於急診量的激增，急診醫學科的醫護也在保持著高強度的運轉。在綜合急診內，一名醫生一個班次基本問診量達到近200人次。朱海燕稱，「不誇張地說，別說吃飯、上廁所，可能就是抬個頭的時間都沒有。」

朱海燕透露，送到該院的病人情況都比較危重，有病患已經送了七間醫院都無法收治才送到該院，「所有的危、急、重症搶救都是從急診開始的，如果我們救不活，後續治療根本無從談起。」

朱海燕提到，迎戰感染峰值，急診承擔的工作繁重，也反映出現有的專科體系極需進一步完善，「一方面，人才缺口依舊明顯。儘管醫院已派出支援隊伍，但在一線救治上仍然存在人手不足等問題；另一方面，信息（資訊）化、現代化發展遲緩。120急救中心與各院協調仍依賴電話、微信等方式，協調調度偶爾會出現滯後、擁堵等現象，希望未來能夠大力發展急診、急救事業。」