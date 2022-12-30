上海「重症高峰」浮現！醫：急診老人過半有肺炎症狀

▲急診室湧入大量病人，大部分都是新冠感染者。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海疫情快速升溫，上海瑞金醫院副院長陳爾真29日晚間透露，隨著新冠感染者數量的增多，急診就診量已經翻了一倍，重症高峰已經慢慢出現了，「我們正在集中力量，確保重症患者的救治。」

根據《澎湃新聞》報導，陳爾真表示，隨著新冠感染者數量的增多，重症高峰已慢慢出現，急診壓力很大，人手緊張，「這兩天來，發熱門診的就診量出現了下降趨勢，從以往的每天600人次降至每天300人次，但是，急診的就診量也明顯增長，比之前翻倍，達到每天1500人次。」

陳爾真提到，前來急診的新冠感染者佔80%，其中老年人比例又佔了40%至50%，大部分是有基礎性疾病的老人，因新冠感染後導致疾病加重，在65歲以上老人中有肺炎表現的佔了一半左右，「在收治入院的病人中，主要包括有重症化傾向的，以及出現低氧血症、胸悶氣促的危急重症患者等等，需要密切觀察他們的生命體徵變化，第一時間採取救治的措施。」

不過，陳爾真也發現，急診中也出現了一些「非急診」需求的病人，例如一些沒有基礎性疾病的年輕人， 只是發燒、輕微咳嗽，也沒有胸悶氣促的情況，甚至還有些人一咳嗽就跑來急診，要醫生幫忙開抗生素、打點滴，「新冠感染是由於病毒引起的，而抗生素是針對細菌感染的，盲目打點滴並不能對病情起到緩解作用。」

仁濟醫院門急診辦公室副主任莊旭也透露，現在發熱門診就診量較前一段時間下降了，但急診的就診量增加明顯，不少人是因為出現了咳嗽症狀，前來醫院做進一步的CT檢查。

莊旭提到，仁濟醫院120接診量在全市市級醫院中處於前列，光是28日一天，東院區和南院區加起來就來了269輛救護車，前天兩個院區也來了238輛，每天數量都在攀升。

莊旭說，大多數120送來的人為老年人，大部分都存在肺部炎症的表現，以低氧、胸悶症狀為主，還有一些是腹痛、消化道出血等專科急症，「當前最重要的是關注有基礎性疾病、新冠感染的高齡老人，這部分群體由於年紀大了，耐受性差，存在低氧、胸悶、氣促的可能性大，發展為重症的可能性也很高。」