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元旦跨年必備懶人包！　新北賞煙火、追曙光交通資訊一次看

▲▼ 新北交通資訊 。（圖／新北市交通局提供）

▲新北元旦、跨年交通資訊。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

準備好迎接2023了嗎？新北市交通局彙整「元旦交通資訊懶人包」，若要觀賞淡水八里煙火秀建議搭乘捷運淡水線轉乘紅26公車，或是搭乘淡海輕軌到漁人碼頭站下車再步行到會場；若要到宜花東迎曙光，因國5石碇及坪林交流道南向入口實施匝道封閉管制措施，請改駛臺9線。

交通局交通安全科科長林碧芬表示，不管是要參加淡水八里跨年煙火秀、前往東部欣賞第一道曙光，新北都有整理交通懶人包，讓民眾輕鬆避開塞車，順暢迎接新的一年。

▲▼ 新北交通資訊 。（圖／新北市交通局提供）

淡水八里「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火秀」將於本周六(31日)晚上8點23分在淡水漁人碼頭、淡江大橋及八里水上運動中心三處施放；淡水漁人碼頭周邊將實施交通管制，建議民眾多利用捷運淡水線轉乘紅26公車，或是搭乘淡海輕軌到漁人碼頭站下車再步行到會場。

林碧芬指出，預估元旦凌晨起，國5將陸續湧現前往宜花東迎曙光的車潮，提醒民眾111年12月31日0-12時及112年1月1日5-12時，國5石碇及坪林交流道南向入口實施匝道封閉管制措施，請改駛臺9線。

▲▼ 新北交通資訊 。（圖／新北市交通局提供）

此外，高公局為加速主線南下返鄉及出遊車流順暢，元旦3天連假111年12月31日至112年1月2日的每日0-5時國道全線雙向全面暫停收費；假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整，建議出門前利用1968 App查詢最新國道管制和即時路況並避開尖峰時段。

交通局特別提醒，夜間開車因為視線較差，加上跨年熬夜睡眠不足容易引發交通事故，務必養足精神再開車上路，或是改搭乘大眾運輸。

▲▼ 新北交通資訊 。（圖／新北市交通局提供）

再次呼籲連假出遊或返鄉請多利用大眾運輸工具前往目的地，或透過手機掃描懶人包的QR Code連結進入「新北市即時交通資訊網」，即時路況、即時影像、停車場空位數及YouBike站位可借車數量和道路施工等即時交通訊息通通一手掌握，避開塞車，快樂出遊。

▲▼ 新北交通資訊 。（圖／新北市交通局提供）

 

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