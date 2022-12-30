內湖塞車有解？蔣萬安視察內科交通　成立「府級專案小組」解都市沈痾

▲蔣萬安視察內湖交通。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安，下同）

記者詹宜庭／台北報導

如何解決內湖塞車問題，是九合一大選期間藍綠白北市長候選人彼此交鋒的重點，所以台北市長蔣萬安特地選在上任第4天，於29日晚間與台北市副市長李四川前往內湖科學園區附近視察塞車狀況。蔣萬安表示，對於「提升重要路段見警率，強力實施路口淨空」的短期方案，目前已初具成果，未來將實施中期方案與長期方案改善塞車狀況，成立「府級專案小組」解決都市沈痾。

針對內湖交通問題，蔣萬安曾於九合一大選期間，以交通管理「時間、空間、運具」方面提出4個解方，承諾在任期內推動東環段動工、民汐線核定後2年內動工，並串接南軟、內科、北士科的科技產業，有效推動區域產業發展聚落，用以分散內科園區交通壓力。

蔣萬安說明，他將推動智慧運輸，全面優化、提升公眾運輸服務，讓民眾願意優先選擇搭乘大眾交通運輸工具；盤點需求並增加捷運班次、大幅增加內科通勤專車路線與班次，以及新闢全座位式快速直捷公車服務，且提供班次與座位預約服務，減少民眾的轉乘次數與通勤時間等。最後是持續提升現有聯外道路服務水準，同時尋求新闢聯外道路的可能性。

蔣萬安30日指出，在內湖上班，每天都難以避免「隱形的加班」，上班也塞車、下班也塞車，廣大上班族不僅消耗了精神跟體力，更犧牲了陪伴家人的寶貴時間；因此，他與李四川選在內科塞車的下班時段，會同交通局及警察局一起到路口勘查，請內湖警方立即提升重要路段見警率，強力實施路口淨空，而該項短期方案成效也已初具成果。

蔣萬安表示，中期改善內湖交通的方式必須提高大眾運輸使用量，轉移私人運具的使用；長期方案則是加速興建民生汐止線以及捷運東環段，還要協調在地企業調整出勤時間，降低道路運輸的需求。

蔣萬安強調，為了跨局處一起推動綜合性解決方案，他決定成立「府級專案小組」，一點一滴來解決都市的沈痾，「只要今天踏出改革的第一步，我們距離終點就會更近一步，大家一起努力，台北隊加油！」