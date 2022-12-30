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歐盟1原因判定：沒必要強制篩檢中國入境旅客

▲上海浦東機場,新冠肺炎,疫情。（圖／CFP）

▲歐盟認為當前情勢，強制篩檢的措施沒有必要。（圖／CFP）

文／中央社斯德哥爾摩29日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）衛生機關今天表示，儘管中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增，他們仍認為，「不必要」強制要求來自中國的旅客接受篩檢。

法新社報導，美國和一些國家已引進措施，強制自中國入境的旅客接受COVID-19篩檢。但歐洲疾病預防管制中心（ECDC）在聲明中表示，這類措施對於歐盟整體而言並無必要。

中國之前實施嚴格防疫規定，雖大致控制住病毒擴散，但也衝擊經濟、引發大規模抗議。在北京政府決定解除這類規定後，中國各地醫院內染疫者人滿為患。

中國本週宣布將取消入境隔離措施，促使許多中國人規劃出國旅遊。

不過，歐洲疾病預防管制中心表示，基於歐盟/歐洲經濟區（EEA）民眾免疫力較高等原因，目前並不認為中國病例激增會影響到歐盟內部的流行病情勢，因此該中心認為「不必要對來自中國的旅客實施篩檢和旅行措施」。

歐盟執行委員會（European Commission）今天召開一場歐盟衛生安全委員會（EU Health Security Committee）會議，以討論可能的因應之道。

歐盟執委會發言人告訴法新社：「鑒於中國的情勢，歐盟就公衛措施彼此團結並協調行動至關重要。」

發言人說，歐盟執委會將「持續推動成員國進行討論」。

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