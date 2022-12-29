高雄製毒工廠1死1傷！他逃死還原槍擊現場…警鎖定逃逸槍手

▲大寮槍擊現場找到製毒工具、原料。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者賴文萱／高雄報導

高雄市大寮區29日驚傳槍響，2名男子下午4點在保福路一處鐵皮工廠中槍，其中一人臉部受傷、另一人腹部中彈送醫不治。警方調查後發現，案發現場有製毒工具、原料，研判是工廠內發生糾紛引發槍擊，今晚11點召開記者會說明最新查緝進度。

▲高雄大寮製毒工廠槍案，林炎田說明最新偵辦進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方今晚再度召開記者會說明最新偵辦進度，高雄市警察局長林炎田表示，現場確認是毒品製造工廠，內有毒品製造原料及工具。據麥姓工廠房東供稱，2名被槍擊的葉姓、黃姓受害人及另外還有2名男子共同參與製毒工廠。

警方經詢問倖存的葉姓傷者，他也清楚供述，相關涉案人士就是共同製作毒品，綽號「黑仔」的男子所為，經查證相關關係證人，也指證是「黑仔」1人行兇，目前正逐步釐清整個製毒工廠的相關犯嫌。

▲高雄大寮製毒工廠槍案，釀1死1傷，槍手逃逸中。（圖／記者賴文萱翻攝）

林炎田強調，全案持續應用相關科技偵查作為，輔以車辨、監視系統，一定會把已經鎖定的特定對象在最短時間內積極查緝到案。

另外，現場經勘查採證，有尋獲3枚彈殼，至於死者身中幾槍致命，要等鑑驗完畢才能確認。據了解，麥姓房東也有相關毒品前科，該工廠是製造k他命及第二類毒品製造工廠。警方表示，參與毒品製造的相關人員，包含被害人及在逃嫌犯都會積極查緝到案。

▼警方初步研判，是製毒糾紛才導致槍案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

