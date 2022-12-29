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社會 社會焦點 保障人權

母嬰遭公車輾斃　台中市府下令客運業者「召回所有駕駛安全訓練」

▲混血母嬰遭公車輾斃，盧秀燕表示，已要求客運年前要將駕駛全召回安全訓練。（圖／記者游瓊華攝）

▲混血母嬰遭公車輾斃，盧秀燕表示，已要求客運年前要將駕駛全召回安全訓練。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市日前發生公車撞擊行人，造成兩死一傷交通事故，死者是一名李姓婦人以及剛滿一歲的混血男嬰，李女的伊拉克籍丈夫幸運逃過一劫，僅受輕傷。台中市長盧秀燕表示，已要求客運業者農曆年前召回所有駕駛員安全訓練、密集稽查公車是否停讓行人、研議實施公車路口轉彎「停看行」確認。另今年起也將提高評鑑指標行車安全配分，要求客運業者3年內所有車輛加裝「先進駕駛輔助系統」。

盧秀燕昨(28)日前往醫院探視慰問家屬，承諾一定會釐清肇因責任，協助家屬度過難關。交通局長葉昭甫表示，市區公車屬於大型車輛，容易有視野死角，全市所有公車都已依規安裝行車視野輔助系統，輔助駕駛員避免行駛中發生交通意外，交通局也在會中再度要求各客運業者積極研議安裝「先進駕駛輔助系統(ADAS：Advanced Driver Assistance Systems)」，希望公車業者自明年起3年內，逐步將所有車輛加裝ADAS系統。

交通局進一步說明，目前中台灣客運已有16輛公車加裝，該套輔助系統設置於駕駛座中間(小圓圈)，並於擋風玻璃上設置偵測器，左側也有凸透鏡增加辨識，讓死角風險降到最低，有效降低駕駛行為中的人為失誤。

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