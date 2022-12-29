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行人過馬路「紅燈慢慢走」！汽車駕駛無奈公布畫面：誰尊重我們

▲▼網友張貼行車紀錄器畫面，感嘆行人「紅燈慢慢走」。（圖／翻攝臉書？爆怨公社）

▲網友張貼行車紀錄器畫面，感嘆行人「紅燈慢慢走」。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

記者柯振中／綜合報導

台中市27日深夜發生恐怖車禍，公車左轉撞上一家三口，導致李姓女子、1歲大的嬰兒不治身亡，台灣「行人地獄」的稱號再度被提出討論。不過，在此之前，有名駕駛在網路上分享行車紀錄器畫面，對於禮讓行人這件事感到十分無奈，貼文曝光後引起熱烈討論。

這名網友在「爆怨公社」分享一段行車紀錄器畫面，同時出言感嘆，「我能禮讓行人」，但希望如果過馬路的時間不夠時，行人的速度可以加快。

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依據影片畫面，網友開車經過十字路口，可以看見路上的行人號誌、紅綠燈都已轉為紅色燈號，但還是有行人通行，且步調並不快，也因此讓他感到不滿。

▼明明已經轉為紅燈，還是有行人慢慢走，讓網友感到不滿。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲▼網友張貼行車紀錄器畫面，感嘆行人「紅燈慢慢走」。（圖／翻攝臉書？爆怨公社）

貼文曝光後，引起熱烈討論，不少人出言回應，「北爛，最討厭給我散步的。要開車的尊重行人，行人就有在尊重開車的人喔」、「行人很多慢慢走啊，看到有車也是一樣」、「有些人就是這樣，還故意慢慢走滑手機，明明看到車子禮讓了，還不快走一下子。這就是台灣人不愛禮讓行人的原因！活該行人不被車禮讓」、「禮讓是美德，但是行人有時候覺得這是應該的，都慢慢走，真的很靠X」、「遇到走斑馬線，邊走邊滑手機，那是啥心態？腦子有問題嗎？」

不過，同樣也有人出言狂酸，「知道為啥台灣觀光爛了嗎? 就是有動不動想撞人的駕駛」、「好像美國黑奴時代一樣 『我對他們很好，只是拿著鞭子在後面叫他們工作動作一點』」、「正常走路速度不覺得有特別慢，你是要人多快？沒耐心就別開車」、「有沒有發現很多人對行人守規矩的要求勝過汽機車很多。行人還不用駕照」、「等等？！為什麼有人在檢討斑馬線上的行人？他的路權就算他要在斑馬線上邊吃泡麵邊走，那也是他的權利吧」、「看起來正常走啊，不然要跑步帶殺聲喔？」

依據《道路交通安全規則》規定，汽車行近行人穿越道時，若遇到有行人穿越、攜帶白手杖或導盲犬之視障者時，無論是否有號誌指示、交通人員指揮，都應暫停，讓行人、視障者先行通過。

此外，相關法令中也規定，汽車行近沒有劃設行人穿越道的交岔路口時，若遇到行人、視障者穿越道路，無論是否有交通號誌、指揮人員，都應暫停讓行人、視障者先通過。

 

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