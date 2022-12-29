高雄連爆槍擊案！2個月3起「2男中彈亡」　最小槍手才16歲

▲高雄大寮槍戰現場。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄爆發槍擊案！今（29）日下午4點25分，有民眾報案稱有2人中槍受傷倒地，案發現場為一工廠廠房。警消到場後緊急將2人送醫，但其中1人頭部、腹部中彈宣告不治，警方已組成專案小組積極偵辦中。高雄近來已連續發生3起槍擊案，案發點都位在林園分局轄區，並已造成2人中彈亡，其中，年齡最小的槍手才16歲。

這起槍擊案發生在大寮區保福路1號，報案人稱，因廠房後門異常開啟，所以入內查看，發現傷者2名倒地，立即報請119救護人員到場。警方同獲報案後，也立即派員到場處理，並封鎖現場、鑑識採證。

經查兩名傷者，其中一名為55歲男子，臉部受傷並送長庚醫院；另一名為40歲男子，腹、頭部受傷並送小港醫院，由醫院人員積極搶救，但稍早宣告不治。

由於傷者尚無法接受偵詢，其身分及被害動機仍待查證。林園分局與刑事警察大隊已組成專案小組，依案發地點擴大調閱監錄系統，積極偵辦中。

▲▼高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

近來高雄連續發生3起槍擊案，都屬於林園分局轄區。其中，大寮區11月8日凌晨的街頭火拚槍案，導致26歲侯姓男子頭部中彈，另一車翁姓男子也腳部受傷送醫。侯男住院搶救23天後，家屬本月8日忍痛放棄急救、拔管宣告死亡。而涉案的8名嫌犯已羈押，後續將朝槍砲、殺人罪偵辦。

▲▼高雄又槍擊！林園民宅遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

而本月12日凌晨，林園又發生槍擊事件。一處民宅被人開了6槍，民眾聽到槍響之後立即報案，警方趕到現場之後，已經沒有發現嫌犯蹤影，也沒有人受傷。

警方在12小時內抓到開槍的16歲主嫌林姓少年，並突破其心防，在林園區某處起出涉案的長槍，後續經檢察官向少年及家事法院、高雄地院聲請收容、覊押，法官裁定，涉案人林姓少年裁定收容，張嫌覊押。沒想到事隔才半個月，大寮又再度發生槍擊案，造成1男中彈亡。