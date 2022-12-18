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快訊／台南學甲88槍槍擊案2共犯到案　南檢深夜向法院聲押禁見

▲台南地檢署再度傳喚拘提前曾遭法院6萬元交保之郭姓共犯，及洪政軍之好友楊姓嫌犯到案，經檢察官訊問後，於15日晚上向法院聲請羈押禁見。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南學甲88槍槍擊案，專案小組緝獲供槍給主嫌楊嫌的蔡姓男子及載楊嫌取槍的謝姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南學甲88槍槍擊案，專案小組16日北上新北新莊，追緝拘提提供槍枝給楊嫌的蔡姓男子及載楊嫌前往取槍的謝姓男子到案，連夜押回台南分開偵訊，檢察官偵訊後認定2嫌違反槍砲及恐嚇罪嫌犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，於17日深夜向台南地院聲請羈押禁見。

▲台南市警察局副局長吳敬田指出，本案與紅龜洪政軍同屬指揮層級，並提供作案衝鋒槍的楊姓共犯被警方緝獲，檢警專案小組會將本案持續追查，將▲台南市警察局副局長吳敬田指出，本案與紅龜洪政軍同屬指揮層級，並提供作案衝鋒槍的楊姓共犯被警方緝獲，檢警專案小組會將本案持續追查，將全數涉案人緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍17日深夜11時40分許指出，台南地檢署與台南市警局專案小組於14日先拘提提供交通工具的郭姓及提供槍枝的楊姓被告到案，2人隨後收押禁見。

專案小組再於16日前往新北市新莊拘提於案發前提供楊姓被告槍枝之蔡嫌，及載楊姓被告前往取槍之謝嫌到案，經檢察官訊問後，認2人違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，剛剛向法院聲請羈押禁見。

▲紅龜洪政軍通緝在逃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市學甲區選前11月10日凌晨發生重大槍擊案，民進黨中執委郭再欽轉賣的工廠及市議員謝旺財服務處遭人開88槍震驚全國各界。

目前本案除洪政軍、孔祥志2人通緝在逃外，已有郭、楊、李、蔡、謝等4名共犯到案，專案小組研判孔嫌應已偷渡到柬埔寨，洪嫌可能人還在國內，犯罪動機是因「利益」糾紛，目前持續追緝中。

▲台南市警察局副局長吳敬田指出，本案與紅龜洪政軍同屬指揮層級，並提供作案衝鋒槍的楊姓共犯被警方緝獲，檢警專案小組會將本案持續追查，將▲台南市警察局副局長吳敬田指出，本案與紅龜洪政軍同屬指揮層級，並提供作案衝鋒槍的楊姓共犯被警方緝獲，檢警專案小組會將本案持續追查，將全數涉案人緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警察局副局長吳敬田指出，本案與紅龜洪政軍同屬指揮層級，並提供作案衝鋒槍的楊姓共犯被警方緝獲，檢警專案小組會將本案持續追查，將▲台南市警察局副局長吳敬田指出，本案與紅龜洪政軍同屬指揮層級，並提供作案衝鋒槍的楊姓共犯被警方緝獲，檢警專案小組會將本案持續追查，將全數涉案人緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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