快訊／台南學甲88槍槍擊案2共犯到案　南檢深夜向法院聲押禁見

▲台南學甲88槍槍擊案，專案小組緝獲供槍給主嫌楊嫌的蔡姓男子及載楊嫌取槍的謝姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南學甲88槍槍擊案，專案小組16日北上新北新莊，追緝拘提提供槍枝給楊嫌的蔡姓男子及載楊嫌前往取槍的謝姓男子到案，連夜押回台南分開偵訊，檢察官偵訊後認定2嫌違反槍砲及恐嚇罪嫌犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，於17日深夜向台南地院聲請羈押禁見。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍17日深夜11時40分許指出，台南地檢署與台南市警局專案小組於14日先拘提提供交通工具的郭姓及提供槍枝的楊姓被告到案，2人隨後收押禁見。

專案小組再於16日前往新北市新莊拘提於案發前提供楊姓被告槍枝之蔡嫌，及載楊姓被告前往取槍之謝嫌到案，經檢察官訊問後，認2人違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，剛剛向法院聲請羈押禁見。

台南市學甲區選前11月10日凌晨發生重大槍擊案，民進黨中執委郭再欽轉賣的工廠及市議員謝旺財服務處遭人開88槍震驚全國各界。

目前本案除洪政軍、孔祥志2人通緝在逃外，已有郭、楊、李、蔡、謝等4名共犯到案，專案小組研判孔嫌應已偷渡到柬埔寨，洪嫌可能人還在國內，犯罪動機是因「利益」糾紛，目前持續追緝中。