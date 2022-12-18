學甲槍擊案兩波行動逮7嫌　3收押2聲押2飭回

▲檢警全力追查學甲槍擊案，突破關鍵緝捕7共犯，3人羈押、2人聲押，2人飭回，主嫌洪、孔逃亡通緝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署與台南市警局專案小組偵辦「1110學甲槍擊案」，經過專案人員耐心追查比對相關證據，12月6日、14日執行兩波逮捕行動，先後逮捕7名共犯，其中3人羈押獲准，2人聲押中，另2人飭回，全案正擴大偵辦中。

台南地檢署與台南市警局專案小組偵辦「1110學甲槍擊案」，經過專案人員耐心追查比對相關證據，12月6日、14日執行兩波逮捕行動，分別先拘捕李姓嫌犯及郭姓、楊姓嫌犯共3人到案均羈押禁見獲准。專案小組16日派員前往新北市及高雄市等地，拘提於案發前提供楊嫌槍枝之蔡姓犯嫌，以及搭載楊姓嫌犯前往北部取槍之謝姓嫌犯到案，同時在台南安南區、高雄楠梓區，亦拘提兩名曾經協助藏匿洪姓通緝犯的吳姓、蔡姓嫌犯到案說明。

17日本案經專案小組對4名嫌犯調查詢問後，於下午解送台南地檢署由檢察官進行訊問，檢察官認蔡、謝等2人違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，17日晚間向法院聲請羈押禁見，法院預計18日下午召開羈押庭審理。而曾幫助洪姓通緝犯逃亡之吳姓、蔡姓嫌犯，經詢問後先行飭回，並願意配合調查。

專案小組，雖然本案外傳開槍之孔姓嫌犯於作案後即偷渡潛逃出境，依據調查情資顯示，雖然孔嫌逃亡境外可能性極大，但專案小組仍不氣餒，每日鉅細靡遺追查分析過濾所有線索，終於突破該犯罪集團刻意製造之斷點，連結證據後，先行動逮捕集團各層級的共犯。經查洪姓通緝犯逃亡期間，流竄於南部海線地區職業賭場，專案小組為斷絕其金援，將針對可能資助該犯罪集團的賭場全面進行掃蕩。

目前在逃開槍主嫌均由台南地檢署發布通緝中，警政署亦已通報要案查緝專刊全國共同追緝，專案小組絕不鬆手，務必將洪姓、孔姓通緝犯緝捕到案，並追查所有共犯每一個都不放過，以瓦解該犯罪集團。