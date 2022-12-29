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瑪利Young快樂襪子店開幕　市長媽媽讚：今年收到最幸福的禮物

▲瑪利Young快樂襪子店開幕，市長媽媽讚：今年收到最幸福的禮物。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲瑪利Young快樂襪子店開幕，台中市長盧秀燕也出席剪綵，收到襪子時表示，這是今年收到最幸福的禮物。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

第一間因群眾募資而生、心智障礙者擔任創作者的「瑪利Youngの快樂襪子店」今（29）日正式開幕，台中市長盧秀燕也特地出席剪綵活動，透露收到來自瑪利亞青年、獨一無二的禮物「台中之心」創作襪十分驚喜，直言是「今年收到最幸福的禮物！」

「瑪利Youngの快樂襪子店」是一座籌備2年的實體店，以DIY區、展售、包裝出貨的三層樓建物，提供29位心智障礙者工作機會。盧秀燕指出，瑪利亞青年發揮才藝，創作襪子販賣自力更生，是全世界最漂亮、品質最好的襪子，呼籲民眾可到實體店選購，送禮自用兩相宜。

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▲瑪利Young快樂襪子店開幕，市長媽媽讚：今年收到最幸福的禮物。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲疫情下，各社福單位募款情況都不佳，盧秀燕身體力行挺瑪莉亞，多次現身參加活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

盧秀燕也強調，「台中之心」創作襪非常漂亮，笑稱瑪利亞青年創作的市長肖像都比她本人好看，強調以襪子為主題的專門店，販售瑪利亞青年優秀的創作品，有盈餘還可提供更多的愛心及幫助，送禮自用兩相宜，希望各界多購買，讓這個力量成為最美麗的愛心。

瑪利亞基金會執行長陳美鈴表示，障礙青年因語言障礙，透過製作襪子得到非常大的成就感；此外，快樂襪係用歐盟最高規格無毒紡織，將2支寶特瓶作成一雙襪子，也獲得台中市十大伴手禮「首獎」、「現場人氣獎」、「最佳新人獎」三冠王，自去年上市以來，已賣出19萬2千雙環保寶特襪，因此創造29個障礙青年的工作機會。

陳美鈴說，感謝兩年來在嘖嘖募資平台上支持快樂襪開店計畫的朋友與社團企業，去年創下58天集資達450萬元，今年集資突破300萬元，門市順利開幕也代表他們能繼續為心智障礙者，創造更多工作機會，同時也能透過社會企業的運作彌補募款的嚴重不足，讓各項弱勢服務不會因為疫情影響而斷線。

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