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谷筱霜亞錦賽首鍍金率旭光學弟妹創佳績　許淑華表揚南投之光

▲南投縣籍空手道選手於亞錦賽獲1金2銀1銅，縣長許淑華頒獎表揚。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣籍空手道選手於亞錦賽獲1金2銀1銅，縣長許淑華頒獎表揚。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

亞洲成人暨青少年空手道錦標賽12月在烏茲別克舉行，南投縣籍選手共獲1金、2銀、1銅的優秀成績，縣長許淑華今天接見表揚奪牌選手，特別感謝教練與選手們在嚴峻疫情的考驗下，仍能不斷自我突破、克服困境，為南投縣爭光。

曾獲2018年雅加達亞運會空手道金牌的旭光高中校友谷筱霜，本屆亞錦賽在成人女子個人對打第一量級冠軍賽中，打敗世錦賽2屆封后的日本名將宮原美穗，首獲女子50公斤級金牌；旭光在校生表現也十分亮眼：詹心妤獲青少年女子個人對打第二量級銀牌，包羽薰則獲青少年女子個人對打第三量級銀牌，黃祖恩亦獲青少年男子個人第二量級對打第5名，而黃愛倫、包羽薰、曾韻文在團體型比賽中獲得青少年女子組銅牌。

▲谷筱霜（左）於本屆亞錦賽首獲金牌。（圖／南投縣政府提供）

▲谷筱霜（左）於本屆亞錦賽首獲金牌。（圖／南投縣政府提供）

奪牌選手們今天在旭光高中校長何光明、總教練黃泰吉陪同下，至縣府接受表揚，南投縣空手道主委許阿甘及副主委陳宜君、縣議員林儒暘也都到場關心；許淑華逐一頒發狀及獎金，並聽取教練及選手的比賽心得感想，以及對縣府的建言，她也鼓勵選手們繼續加油，在明年亞運勇奪金牌，而黃愛倫、包羽薰、曾韻文也在現場演示，動作聲勢凌厲、霸氣十足，許淑華見狀直說未來他們可以考慮來當隨扈，讓她很有安全感。

▲南投縣籍空手道選手於亞錦賽獲1金2銀1銅，縣長許淑華頒獎表揚。（圖／南投縣政府提供）

布農族女將谷筱霜表示，過去連3屆亞錦賽都奪銅，今年比賽時心無旁鶩、全力以赴，終於打敗強敵鍍金，相當開心；她感謝教練的鼓勵和支持，讓自己在場上能有好表現，希望延續佳績、在明年杭州亞運達成二連霸。

許淑華說，旭光高中空手道隊成立已近20年，是國內空手道名將的搖籃，而選手們因疫情影響、長達3年未出國比賽，仍能加強自我訓練、努力不懈，在校生第一次參加世界性亞洲青少年空手道錦標賽，就能獲得前3名，尤其難能可貴；她也承諾縣府會持續加強推動本縣重點運動項目，在訓練環境、培訓經費、獎學金補助多加挹注，留下優秀教練、選手為南投爭光。

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