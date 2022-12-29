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年終折扣！兩款iPhone 14打88折　保護貼買一送一

▲iPhone 14（128GB）紅色及iPhone 14 Plus（256GB）黑色，定價再打88折。（圖／傑昇通信提供）

▲iPhone 14（128GB）紅色及iPhone 14 Plus（256GB）黑色，定價再打88折。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

年末最後倒數，2022年即將畫下句點，傑昇通信今日宣布，於跨年前夕再推年終特賣，一連5天熱門手機下殺5折起，自即日起至1月2日止，活動期間至全台傑昇通信門市購買品牌指定機型，iPhone 14系列最高88折回饋、三星Galaxy A53（8GB/128GB）現省逾6千元，vivo新機V25 Pro直接破盤價免一萬五，指定品牌保護貼配件買一送一。

傑昇通信表示，自iPhone 14系列開賣後，iPhone 14 Pro以上旗艦機型一直供不應求，價格鬆動空間極低，因此消費者若有送禮需求，幾乎都以iPhone 14及iPhone 14 Plus為購機首選，傑昇通信年末最後加碼回饋果粉，即日起至門市購買iPhone 14（128GB）紅色及iPhone 14 Plus（256GB）黑色，通通定價再打88折。

即將於明年推出新機X90系列的vivo，傑昇通信先釋出一波優惠，尤其是有全方位人像旗艦的vivo V25 Pro，活動期間購機最高可折抵3千元，買再送真無線藍芽耳機或V.FRIENDS多功能便攜藍牙喇叭好禮二選一，登錄再抽萬元旅遊金；而擁有5,000mAh電池，搭配18W快充，續航力滿載的vivo Y21s則下殺54折，只要3,790元。

若預算無法上旗艦，可以選擇揚名海外的華碩Zenfone 8，5.9吋的小巧機身，後置6,400萬畫素雙鏡頭模組，以及IP68等級防水防塵、雙卡雙待，8GB+256GB規格定價21,900元，年末於傑昇通信門市購入只要12,800元；OPPO A77，現省2千5，特價4,990元。

年末換新機，還有三星Galaxy A13（4GB/128GB）定價再折2,500元，六千元有找，跨年期間至傑昇通信門市購買三星Galaxy A53（8GB/128GB）下殺59折，優惠價8,890元；配件部分，耐刮耐磨的TOUGHER 9H鋼化玻璃滿版保護貼，買一送一優惠全台傑昇通信門市均適用，等於一片限時優惠價495元。

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