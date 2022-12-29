工地護欄外放梯子太可疑　失聯移工樹叢裡「躱貓貓」仍被逮

▲警方追逐從工地竄出的移工。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

4名逃逸印尼籍男移工見警方巡邏靠近，心虛躱進工地裡，員警發現工地外牆護欄擺放一個攀爬用的梯子，覺得可疑進入工地查看，沒想到心虛4人卻突然竄出翻越護欄逃跑，並在附近樹叢內與警方玩「躱貓貓」，但最後仍被警方全數揪出來，將他們移送桃園市專勤隊處置。

▲將躱在樹叢的逃跑移工壓制。（圖／大園警分局提供）

桃園市大園分局觀音分駐所所長黃敬祐、警員魏志宇29日6時許，巡邏行經轄內一處工地時，發現外牆護欄邊擺放一個梯子，看起來十分可疑，員警為確保工地安全避免遭宵小入侵，於是兵分二路，一人於護欄外埋伏，一人進入工地內部查看。當警方進入工地後便有4名男子從裡面衝出來翻越護欄逃跑，在外埋伏的員警見狀立即上前追捕，一路跑了將近300公尺，4人男子竟異想天開躲進路旁人行道的樹叢內，跟員警玩起捉迷藏，在支援優勢警力下，將4人從樹叢裡一一揪出。

▲▼並將4名躱在樹叢內移工揪出逮捕。（圖／大園警分局提供）

經警方盤查身分，發現4名男子均為失聯的印尼籍移工，他們表示是因為在路上看見警察才會急忙躲進工地裡，也不知外牆護欄擺放梯子竟會引來員警的注意導致他們被查獲，直呼相當倒楣。