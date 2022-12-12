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移工遇臨檢不能上廁所？警告知「失聯身份」秒懂了

▲桃園警察分局持續執行威力掃蕩工作。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警察分局持續執行威力掃蕩工作。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

越南籍31歲武姓男移工為警方臨檢時，發現他搖搖晃晃的要去上廁所，經查詢為失聯半年的移工，於是要將他帶回警所，但武男卻誤會自己不配合現場臨檢、欲借尿遁才被抓，並拿出證件表示自己配合臨檢沒有要逃跑，經員警向其說明因失聯移工才被逮，他才恍然大悟地說：「我知道了。」

▲▼假日期間規劃專案勤務針對外籍移工舞廳、KTV等易滋事場所進行臨檢盤查。（圖／桃園警分局提供）

▲▼假日期間規劃專案勤務針對外籍移工舞廳、KTV等易滋事場所進行臨檢盤查。（圖／桃園警分局提供）

▲▼假日期間規劃專案勤務針對外籍移工舞廳、KTV等易滋事場所進行臨檢盤查。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局持續執行威力掃蕩工作，假日期間規劃專案勤務針對外籍移工舞廳、KTV等易滋事場所進行臨檢盤查，11日21時50分許，武陵派出所副所長吳宗穎率領同仁至桃園區中山東路某地下室舞廳進行臨檢，員警請店家配合施檢，並逐一核對在場人身分。

▲查獲1名越南籍失聯移工。（圖／桃園警分局提供）

▲查獲1名越南籍失聯移工。（圖／桃園警分局提供）

臨檢期間有名武姓男子(越南籍，今年6月通報失聯)搖搖晃晃的要去上廁所，經員警查詢發現他已被通報失聯，要將其帶返所內時，他因酒醉聽到店內員工說他是「逃跑移工」，以為警察誤會自己不配合現場檢查，而想逃跑所以要抓他，連忙向員警澄清自己乖乖出示證件，配合臨檢沒有跑啊！經員警向其說明，他才恍然大悟地說：我知道了，全案帶返派出所製作筆錄後，依規定送往移民署桃園專勤隊收容。

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