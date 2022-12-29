2023超強台東跨年晚會　盧廣仲+舒米恩+Maztka齊聚海濱公園

▲2023超強台東跨年晚會，齊聚海濱公園 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「2023台東跨年晚會」進入倒數，台東縣政府今年打出全台最強卡司，晚會由陳漢典、DJ咖啡糖賢齡擔任主持，並邀請三金歌王盧廣仲率先開場揭開序幕，接著由舒米恩、黃玠瑋、Maztka、家家、熱狗MC HotDog、Karencici接連精采演出，金曲最佳男演唱人青峰接續帶著私藏歌單，在2022年的尾聲用美麗天籟留下最美的句點，最後將由剛轟炸完小巨蛋的周湯豪攜手辣媽比莉合體現身台東，誓言要再次轟炸海濱公園！



台東縣政府文化處指出，繼2020年阿妹張惠妹跨年演唱會後，今年再次舉辦大型跨年演唱會，縣府團隊有了協調經驗，相信這次能再次平安順利完成任務，其卡司陣容號稱全台最強，依據台東各大飯店及民宿業者回報住房率已突破9成，除了鐵路運輸及時恢復，航空業者也因應跨年人潮疏運加開大型班機，趕上元旦假期疏運旅客，縣府預計將有超過5萬人次湧入跨年演唱會會場，因此也在周邊規劃了3區的汽、機車停車場，歡迎大家一起東漂來旅行，感受滿滿的「台東味」一起嗨翻跨年夜。

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文化處進一步說明，活動將於31日上午8點起進行會場安全性清場動作，請民眾配合勿提早於會場放置私人物品、佔位等行為，並於下午3點開放民眾進場，園區周圍臨海路、四維路及馬亨亨大道將於當天下午2點至1日凌晨2點實施交通管制，為避免交通雍塞，呼籲民眾可步行至會場一起漫步在台東市區；同時為減少大型群聚感染之風險，也提醒民眾配戴口罩，及勿攜帶空飄玩具，如氦氣氣球等相關危險物品進場，開心健康迎向嶄新的2023年！最新詳情請上臉書搜尋「台東跨年晚會」、台東藝文平台、台東縣政府文化處官網。