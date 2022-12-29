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犯罪集團群組名「大懶X俱樂部」！法官狂喊「生殖器」...律師忍笑

▲▼LINE,手機,貼圖（圖／記者劉維榛攝）

▲律師提醒，LINE群組的名稱真的不要亂取。（示意圖／記者劉維榛攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

LINE是現代人不可或缺的連繫工具之一，不過網紅律師「巴毛律師」提醒，不要隨便亂取群組名稱，因為不知道哪天會被公開，她表示，有犯罪集團群組名稱是「大懶X俱樂部」，每當開庭法官問話時，就要不停提到「大懶X」，讓巴毛律師忍不住說，「我都不知道要怎樣不笑出聲音」，網友看了也全笑翻，覺得「恥度太高了」、「這對法官根本是『另類凌遲』」。

巴毛律師今（29）在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文表示，「群組的名稱真的不要亂取，因為你不知道他什麼時候會被公開」。她表示，最近聽聞一個律師同道的當事人參與的犯罪集團群組，名稱叫「大懶X俱樂部」，開庭的時候就一直聽法官問，「大懶趴俱樂部裡面這個ID xxxx是不是你」、「你在大懶趴俱樂部裡面留言說...」，讓她光想就覺得場面一定很好笑，「我都不知道要怎樣不笑出聲音」，並配上一張「藤壺」的照片。

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貼文一出，許多人笑回，「法官自己也不會笑嗎」、「人家法官還要念出來，要學著點」、「法官自己也不會笑嗎XDDDD」、「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人了」、「恥度太高了，另類凌遲」、「跪求團報旁聽」、「都想去旁聽了XD」、「法官的內心應該是崩潰的」。

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