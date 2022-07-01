宅宅看吳夢夢SWAG色色片　爽完轉傳LINE群組分享...這下慘了

▲吳夢夢有「台灣第一女優」的稱號。（圖／翻攝自instagram／monmon8.0）

記者陳宏瑞／高雄報導

AV女優吳夢夢有「台灣第一女優」的稱號，高雄一名夏姓男子在看完吳夢夢在SWAG付費平台付費色情影片後，竟將影片轉傳到LINE群組中，供138名「同好」分享，事後被吳夢夢發現提告。檢方調查後依違反著作權法將夏起訴，夏承認分享影片，但辯稱有些案件在其他地檢署是獲不起訴，法官認為每件個案情節不同，仍依違反著作權法判處他拘役40天，得易科罰金。

判決指出，夏男是在2019年12月間，取得吳夢夢在成人影片網路平台SWAG的「到粉絲家提供慰撫五分鐘不射精即可無套為性行為之挑戰」付費色情影片，看完後將3片段影片轉傳到LINE裡有138人的「社會資源」群組，供其他人一起觀賞。

▲吳夢夢。（圖／翻攝自吳夢夢推特）

事後吳夢夢得知後，認為影片屬於她的著作權，因此提告，檢方也依違反著作權法將夏男起訴。

法院審理時，夏男坦承分享影片，但辯稱他有去查類似案件，也有其他地檢署是不起訴處分，但法官認為，色情著作亦為著作權法第3條第1項之第1款之著作，而利用現代通訊科技，以LINE傳送給他人已符合重製、公開傳輸他人的著作財產權，及散布猥褻影像的要件。

至於夏男認為其他案件不起訴的主張，法官認為不同個案有不同處理，仍需視個案情節而定，此案不一定就要比照處理，因此判處夏男拘役40天，得易科罰金，全案可上訴。