理科太太要酸民惦惦！律師傻眼「跟通靈搞混了嗎」點民眾怯步關鍵

▲理科太太的「諮商筆記」線上課程賣破300萬元。（圖／翻攝自理科太太IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber「理科太太」陳映彤以看過破百小時的心理諮商經驗，與線上課程平台合作的「諮商筆記」已賣出307萬元。針對網友的討論，理科太太回應「酸民惦惦啦」，讓巴毛律師傻眼地說，「批評妳的人就是酸民，一堆專業正牌諮商師批評妳欸，所以他們都沒常識的酸民？」

理科太太10日深夜發文回擊，強調心理諮商有一層神秘的面紗，她努力想要鼓勵大家去認識自己，勇敢去諮商，但就是有些酸民，「我的線上課程內容根本還沒有正式上線就開始要誤導別人」，「酸民惦惦啦！」

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▲▼巴毛律師全文。（圖／翻攝巴毛律師混酥團臉書）



對此，巴毛律師表示，理科太太說諮商後心理素質變很強，「所以批評妳的人就是酸民，一堆專業正牌諮商師批評妳欸，所以他們都沒常識的酸民？理科太太這諮商怎麼看起來還蠻有問題的蛤？」

「而且心理諮商什麼時候有神秘面紗？」巴毛律師不解，為何心理諮商要先透過認識自己才能勇敢諮商，「是跟通靈搞混了嗎？」「我想很多人對心理諮商怯步，不是因為三小神秘面紗，而是因為心理諮商真的滿貴的」。

巴毛律師說，在地衛生所或衛生中心都有提供免費且「專業」的心理諮商跟諮詢服務，有需要都可以聯繫，「心理諮商真的沒什麼神秘面紗，跟你烙賽要去看醫生一樣，你烙賽會需要先認識自己自我探索鼓起勇氣嗎？不用，心理諮商也一樣。」

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