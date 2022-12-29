母子走斑馬線遭公車輾斃！來台30年醫嘆「台灣過馬路不容易」掀共鳴

記者閔文昱／綜合報導

台中一輛公車27日深夜在學士路、英才路口綠燈左轉，未減速撞上斑馬線上正在過馬路的一家三口，導致30歲母親李女與年僅1歲的兒子嚴重內出血，送醫不治。肇事司機事後被檢方以10萬元交保，並到醫院向李女丈夫、父親下跪磕頭致歉。對此，ICU醫師陳志金感嘆，「什麼時候，這樣的遺憾才不會再發生？」

陳志金28日在臉書發文表示，他來台灣30年，每次遇到會停下來禮讓行人的車子和機車，都會點頭致謝，因為那真的很不容易，有一半的時間，他都必須先等待車子先衝過去，「或許忙碌的生活，讓大家必須這樣趕時間？什麼時候，這樣的遺憾才不會再發生？為什麼外國行人，會覺得在台灣過馬路很可怕？」

▲台中學士路公車左轉撞上一家三口，母子雙亡。（圖／記者游瓊華翻攝）

貼文一出，馬上引發網友共鳴，紛紛留言「我也覺得在台灣過馬路好恐怖，明明是行人綠燈，我實在搞不懂車子為什麼可以左轉」、「台灣人素質有待提升，不只是駕駛員不太禮讓行人，也很多行人穿越中央分隔島，闖紅燈，離斑馬線不遠的距離處穿過馬路」、「台灣人自己都覺得可怕了」、「常常開車停下來禮讓行人先通行，就被後面的車按喇叭」。

回顧整起事件，當時季男一家想吃麥當勞，出門後發現麥當勞關了，於是準備回家，季男推著嬰兒推車與老婆走斑馬線過馬路，不料卻遭過彎的公車撞上，公車先撞到季男，但沒停下來，接著壓過小孩跟老婆的身體。

▲台中公車司機向家屬下跪致歉。（圖／記者游瓊華翻攝）

警消到場時，李女以及1歲男嬰已經沒有呼吸心跳，由於事故發生地點就在中國醫藥大學附設醫院旁，警消趕緊將3人送醫，但母子傷勢嚴重，經急救後雙雙宣告不治。初步了解，公車司機沒有酒駕，詳細事故原因將由交通警察大隊事故處理組分析研判。