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當兵26K激起「阿北族」熱血：想去！62歲網紅喊：有錢拿還不愁3餐

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▲62歲的吳蕚洋想再投身軍旅。（圖／翻攝自吳蕚洋臉書）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

總統蔡英文日前宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，拍板義務役役期延長到1年，月薪納入保險、伙食津貼等一口氣調漲到2萬6307元。消息一出，讓一堆超過役齡的阿伯們喊聲自己「想當兵」，62歲的政治網紅吳蕚洋就說想再投身軍旅，「每天健身還有錢拿，三餐不愁。」

吳蕚洋今（29）在臉書粉專「蜂蜜檸檬哥吳蕚洋」發文表示，自己倒是想再投身軍旅，熱血喊聲，並建議「何不提高役齡到70歲，這樣還可以報效國家好幾年」，認為當兵是每天健身還有錢拿、三餐不愁，直呼「縱使戰死殺場、馬革裹屍也無憾」，展現出無法服役的濃濃遺憾。

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▲吳蕚洋籲「役齡提高到70歲」。（圖／翻攝自吳蕚洋臉書）

貼文一出也吸引許多超過役齡的阿北們激喊，「是呀，不限年齡，薪資比22K好、又不愁吃穿我也要去」、「有些20歲年輕人的體力戰鬥力還不如40歲的中年人～不限年齡徵兵這倒是不錯的選項」、「跟我的想法一樣耶」、「我覺得挺好的，這樣安官還沒叫起床，老兵大概已經著裝完畢，等集合了吧」，希望政府看得到他們愛國的心。

也有網友們幽默打臉，「哈哈哈哈哈，愛説笑」、「別打嘴炮，先來個500武裝跑步，不必障礙試試吧」、「可以作為下次競選立委的政見」、「剛好可以解決高齡社會的問題」。

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