王浩宇罕見砲轟蔡政府：發個錢超小氣！　年輕人活不下去

▲蘇貞昌院長已指示各部會研擬各項疫後振興、弱勢照顧的方案。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

由於今年課稅收入高於預期，朝野呼籲中央「還稅於民」，更傳聞有望發放N倍券或現金。對此，桃園前市議員王浩宇今（28日）痛批政府發錢超小氣，並直言「房價高漲、租金也是，租屋補助審核慢吞吞、社會住宅也不夠，大多數民眾生活受到嚴重衝擊，很多年輕人真的活不下去」。

針對近期超徵稅收議題引發熱議，王浩宇在臉書發文表示，台灣的防疫很好、過去兩年的經濟也不錯但民眾實質的感受是脫節的，與此同時，政府一直宣傳，稱薪資創新高。

王浩宇指出，「是的！科技業、導體業很讚，員工賺爆」，不過他也點出問題癥結是內需型產業、餐飲、零售的員工佔大多數，他們的狀況很慘，政府卻被科技業拉高的薪水誤導，忘記這些人很慘很慘，他痛批政府「發個錢超小氣」。

▲王浩宇罕見怒轟中央，發個錢超小氣！（圖／王浩宇臉書）

王浩宇表示，因為QE房價高漲、租金也長，租屋補助審核慢吞吞、社會住宅也不夠，大多數民眾生活受到嚴重衝擊，「很多年輕人真的活不下去！」

王浩宇強調，零售產業慘爆，但查稅嚴重。很多業者一直被查稅，政府的紓困貸款審核又慢又久，之後又遇到疫情繳不出來，結果被追債到最後倒閉，這種狀況的餐館、零售業到處都是。王浩宇感嘆，「都已經活不下去了，還管什麼政治？就算是深綠好了，生活都沒有著落，當然是去工作，哪有時間去投票？」

對於政府究竟會採哪種形式「還稅於民」？行政院長蘇貞昌27日表示，已指示各部會，研擬各項關於疫後振興及弱勢照顧的方案，相關方案正由各部會彙整意見中。