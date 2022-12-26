靈骨塔詐騙海削2.7億！男子專宰退休軍公教　重判24年徒刑

▲一名李姓男子鎖定退休軍公教人員進行靈骨塔詐騙，不法獲利高達2.7億元，遭重判24年徒刑。（示意圖／白珈陽翻攝）



記者隋昊志／綜合報導

靈骨塔塔位投資詐騙，是傳統常見的詐欺類型之一，一名李姓男子先後鎖定退休軍公教人士詐騙，陸續設立天瑞、上寶、源盛等10多間紙上公司，多年來詐騙金額高達2.7億元，共犯集團人數多達百餘人，經台北地院多年審理後，今（26）日依詐欺取財等罪，判處李男24年徒刑，百餘名被告則各遭判刑。

檢方起訴表示，李男在2014年3月成立天瑞、上寶、萬佛寺等多間紙上公司，並以資產管理公司名義與雙北市靈骨塔業者簽立承銷合約，聘僱大量業務員向有投資概念的退休公教人員輪番灌輸陰宅投資理念，聲稱塔位永久使用權狀類似不動產投資，過戶需要代書處理，權狀也具有價證券性質，可以轉售也能向當鋪典當。

業務員向受害人聲稱，只需用9.8萬元或12萬元購買塔位使用權狀，就能以70萬元到100萬元的高價售出，短期獲利數倍，再向投資人表示已找到買家，但因家族公司或基金會節稅考量，需一次大批量買進才願意交易，導致投資人誤信購入大批塔位，詐騙所得高達2.7億元。

檢方估計，受害人數達數百人，後續依詐欺等罪將李男等135名被告分別起訴，台北地院審理後判處李男有期徒刑24年，多名涉案重大被告也判處10年以上重刑，總計有罪人數多達118人，並將犯罪所得沒收，全案可上訴。

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