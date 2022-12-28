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社會 社會焦點 保障人權

撿屍醉女回家「舉不起來」　色男帶著內褲開門慘成鐵證

記者黃翊婷／綜合報導

桃園陳姓男子在朋友的生日派對上結識A女，竟趁對方喝醉無意識時，將人帶回家意圖性侵，結果因為酒後無法勃起而未得逞。當時載到兩人的計程車司機警覺有異，立即報警，警方上門時，陳男還拎著女方的內褲來應門，當場被逮。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲陳男將A女帶回家，意圖性侵。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，陳男2021年12月24日晚間10時許前往桃園市某酒吧參加朋友的生日派對，期間結識A女，大家一起嗨到隔日清晨5時許，他見A女酒醉無意識，擅自要求計程車司機將A女的目的地改為他家。

陳男將昏睡的A女抱進房間，意圖性侵，但因為酒後無法勃起而沒有得逞。而計程車司機覺得事情有異，於是在兩人下車之後立刻報警，等到警方找上門時，陳男還拎著女方的內褲來應門，當場被逮。

桃園地院法官認為，案發當時陳男19歲，因酒後失慮，未能克制一己私慾，竟對A女伸出狼爪，顯然未能尊重他人的性自主決定權，影響A女的身心健康與人格健全發展，考量到他沒有前科，事發一個月後便與A女達成和解，賠償12萬元，最終依乘機性交未遂罪判處1年6個月有期徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，還要接受1場地檢署舉辦的法治教育課程。

● 飲酒過量，有礙健康。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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