「元旦連假雨量圖」讓北東絕望！彭啟明曝「典型冬季日常」2特徵

▲元旦連假北東持續有雨。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

記者李宜秦／台北報導

受到東北季風影響，北部、東半部未來一周都是濕冷的天氣型態，反觀中南部則是多雲到晴可見陽光的好天氣，氣象達人彭啟明表示，「北部少有乾爽、中南部要下雨不容易」，可說是一個台灣、兩種冬天。

氣象局預報員趙竑表示，這波東北季風影響到跨年夜，迎風面的桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區雨勢比較持續，容易有局部大雨，周六的跨年夜南方低壓輸送水氣上來，西半部山區也會有零星飄雨，平地雲量增加。

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周日（元旦）到下周一東北季風減弱，雨區仍以桃園以北、東半部、恆春半島為主，基隆北海岸、東北部、大台北山區雨勢持續，轉為局部較大雨勢，其他地區多雲到晴。周二、三下一波東北季風增強，雨區擴展到整個北部、東半部。

氣象達人彭啟明在臉書貼文分享「累積雨量分布圖」，只見所有降雨都集中北部、東半部，尤其東北部累積雨量最為可觀，他表示，「這就是典型台灣冬季的日常啊，北部乾爽是少有的，所以任何冬季活動都要事前思考安排，不是預報下雨了才來準備，掛晴天娃娃、燒烏龜真的是心安的而已。中南部持續偏乾，要下雨，不是那麼容易」。