俄羅斯香腸大亨批俄入侵烏克蘭　遊印度離奇墜樓亡

▲俄羅斯政客、香腸大亨安托夫離奇死於印度豪華飯店。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯香腸大亨安托夫（Pavel Antov）月中和友人到印度豪華飯店度長假，但在批評俄羅斯入侵烏克蘭後，友人畢登諾夫（Vladimir Bidenov）先被發現死亡，2天後他也被人發現爆血死於飯店房間外。印度警方已展開調查，初判安托夫是從飯店陽台墜落而死，不排除是因為友人死亡過度傷心導致的意外。

綜合外電報導，65歲的安托夫於聖誕夜當天，在印度奧里沙邦（Odisha）的豪華飯店被人發現死亡，屍首倒臥血泊之中。2天以前，畢登諾夫在同一間飯店心臟病發，被人發現時已經失去意識，送醫後宣告死亡。

印度警方27日表示，他們正在檢視飯店內的監視器畫面，偵訊飯店員工、2名導遊以及另外2名友人，同時等待驗屍報告出爐，但目前並沒有發現任何他殺跡象。警察局長潘迪特（Rajesh Pandit）表示，尚未排除所有可能的情況。

潘迪特指出，畢登諾夫可能是因酗酒過度和用藥過度導致心臟病發，目前為止安托夫之死，則比較可能是因為友人的死亡而過度傷心，上到飯店陽台後不慎墜落而死。

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭後，已有多名俄國富豪先後離奇死亡，其中許多人生前曾批評過侵烏行為，安托夫是最新一名死因離奇的俄羅斯商人富商。安托夫同時也是一名政治人物。