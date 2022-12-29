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中華電信攜手Cisco推出雲端守護方案　訂閱制IT解決方案建構高品質企業網路　即刻申辦享優惠折扣

▲▼中華電信,Cisco,新雲端守護方案,訂閱制,優惠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲為協助企業建構高品質綱路，中華電信與Cisco攜手推出雲端守護方案。（圖／取自免費圖庫pexels）

消費中心／綜合報導

全球歷經COVID–19疫情反覆延燒，企業在營運不中斷的前提下，加速數位轉型升級的腳步不曾停歇，以面對多樣態辦公模式與正在改變的客戶消費習慣。因此，中華電信與台灣Cisco攜手推出簡易佈署、輕鬆負擔的企業網路解決方案「雲端守護方案」，以訂閱制付費方式，結合中華電信寬頻網路，成為國內第一家提供高品質企業內外網路整合管理服務的電信營運商，即刻申辦享優惠折扣。

本次推出的「雲端守護方案」以中華電信HiNet光世代寬頻搭配Cisco Meraki防火牆、交換器與無線AP等網路設備，客戶可選擇固定制（多機型）、非固定制電路，由中華電信專業團隊快速完成部署，並藉由該公司自主研發的EyeSee網路管理平台，為企業網路與設備健康狀態把關。

▲▼中華電信,Cisco,新雲端守護方案,訂閱制,優惠。（圖／翻攝自中華電信官網）

▲「雲端守護方案」推出客戶訂閱制服務，由中華電信專業團隊快速完成部署，為您把關企業網路與設備健康狀態。（圖／翻攝自中華電信官網）

中華電信企業客戶分公司副總經理林文智指出：「中華電信是全台唯一具有Cisco金牌經銷商身份的電信業者，有充足量能協助客戶佈建企業網路，為了提供高品質的網路體驗，本次與台灣Cisco合作推出企業網路代建代管代維方案，提供訂閱機制的月租模式，客戶不須付出高昂的建置成本及投入網路維護人力，即可輕鬆享有資安防護與高速穩定的網路，我們期望可以為企業客戶帶來更高的價值。」

▲▼中華電信,Cisco,新雲端守護方案,訂閱制,優惠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲中華電信是全台唯一具有Cisco金牌經銷商身份的電信業者，期望可以為企業客戶帶來更高的價值。（圖／取自免費圖庫pexels）

台灣Cisco技術長馮志良表示：「面對大環境持續變動，如何協助企業客戶打造安全可靠的網路環境是公司營運的發展基石。而高度網路化的台灣市場一直是思科十分重視的地區，透過此次與中華電信的雙方合作，Cisco Meraki將發揮具有靈活性的雲端化網路管理與最高規格之資安防護優勢，訂閱制模式也非常適合各種規模的企業。我們期待更深化與中華電信的合作，持續為企業客戶帶來更多數位服務。」

更多訊息可洽詢24小時企業客戶服務專線：0800-080-365，或詳閱產品網頁https://www.cht.com.tw/home/campaign/cloudguard/index.html

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