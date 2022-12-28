又是他來「還願」！　台南3家宮廟天公爐被埋生雞頭警傳喚送辦

▲台南中西區總趕宮、水流城隍廟、五瘟宮等3間宮廟遭人插生雞頭，警查出台中呂姓男子涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市12月26日凌晨，計有3間宮廟遭一名長髮、深著黑衣、黑褲之男子，在天公爐插入雞頭後離去，市警二分局據報，查出涉嫌11月間在台南西羅殿天公爐埋生雞腿的台中呂姓男子涉有重嫌，經報請檢察官指揮偵辦，前往台中將呂嫌傳喚到案，犯案動機還是「還願」，全案將依褻瀆祀典罪嫌函送台南地檢署偵辦。

12月26日凌晨1時30分許1名男子先前往五瘟宮，而後到一旁的總趕宮之天公爐埋生雞頭，並口噴米酒，還有金紙寫的符咒，而後再前往水流城隍祠埋生雞頭、噴米酒等，其中水流城隍祠沒有監視器，警方接獲3家宮廟人員報案，並完成受理程序，認為涉案人涉犯刑法246條之褻瀆祀典罪嫌。

案經二分局成立專案小組，比對分析迅速鎖定犯嫌為涉嫌在11月27日凌晨，在台南市中西區西羅殿天公爐埋生雞腿的30多歲呂姓男子，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。二分局警方於28日至台中將涉案人呂姓男子帶回調查，偵訊後將依刑法246條之褻瀆祀典罪函送台南地檢署偵辦，充分展現警察維護治安及讓民眾安心之專業能力。

▲市警二分局副分局長李忠憲提醒各廟宇，如有發現可疑人等，可立即向警察機關報案，警方將立即到場瞭解處理。

初步了解，呂嫌所稱犯案動機也是跟西羅殿之犯案動機一樣，均為「還願」，警方也提醒轉知各廟宇相關狀況，如有發現可疑人等，可立即向警察機關報案，警方將立即到場瞭解處理。

民俗專家廖大乙指出此行為是為下降頭，懷疑是作案人因忌妒大廟香火，想破壞或挑戰神威才犯案，對神明下降頭是大不敬，口噴米酒及金紙寫咒是要催化效果，但因其手法被廟方人員發現而曝光，已經無效。廖大乙也奉勸當事人，請就此罷手，不要再擾亂台灣宗教，這種作法已是走火入魔變本加厲。