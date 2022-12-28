台灣學生寫作能力「雪崩式崩壞」　30年教師超有感：有些話不能講

▲教師蔡淇華感嘆，台灣學生的寫作能力正不斷崩壞。（示意圖／大考中心提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

曾獲師鐸獎的教師蔡淇華任職於高中，經常在網路上分享教學經驗及觀點，幫助無數學子、家長及教師發聲。蔡淇華近日分享生活觀察，感嘆台灣學生的寫作能力，正在不斷的崩壞，引起許多教師心中的共鳴。

蔡淇華28日晚間在臉書發文表示，他以教學30年、帶校刊23年的經驗來看，「台灣學生的寫作能力，正以雪崩的速度在崩壞」，雖然細究後會發現原因很多，但也感嘆「有些話不能講」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友看完紛紛留言，「沒關係會打字就好」、「因為國文不好 所以...連帶數學也不好><」、「都用手機打字，標點符號都不會用」、「這就是教育的重要性，牽一髮而動全身」、「除了寫作能力，還有很多其他的能力也…」「身為家長，我也很憂心，但卻不知如何能更好的幫助孩子」。

▲▼有網友認為，現在的學生不擅長寫作，卻對新媒體非常在行。（圖／翻攝蔡淇華臉書）



許多導師分享觀察，「沒錯，改作文時非常有感」、「當老師，真的不能說太多」、「但不能講，就沒機會討論。沒機會討論，就沒機會改變」、「閱讀力也很慘」、「唉，真的超有感，大人也是」、「尤其疫情這兩年出來的學生超級明顯」、「我教學年資27年。20多年前的國小，每週國語課有10節，現在只有5～6節」。

也有人說，「可是他們視覺超強～～」「只說學生雪崩也不是太公平⋯大人其實也滾下去了。寫完整文字的人少，發短訊的多」、「拍照能力都很强」、「每個年代有每個年代的人擅長的工具跟表現形式，所謂的大人們都沒有新一代的小朋友的圖像以及影像創作能力，如果你創作的短影音可以在抖音小紅書IG上獲得上萬次年輕同儕的觀看，為什麼要花時間在FB上寫文章給我們這些老人看呢？是年長的一代要與時俱進才行，不然就變成我們小時候罵我們不成材爛草莓的那一代一樣而已。」