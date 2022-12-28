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春節返鄉潮還沒到！境外移入暴增226例「破91天新高」　莊人祥曝原因

▲▼12/22中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情升溫，境外移入病例也大增！中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增226例新冠境外移入病例，創下91天以來新高！但目前還沒到指揮中心預估的春節返鄉潮時間點，指揮中心發言人莊人祥分析主要有兩大原因影響，而1/1起國內針對中國入境航班全面PCR唾液篩檢之後，預期境外移入病例的數字還會更高。

國內第三波Omicron疫情開始，指揮中心今(28)日公布國內新增27942例本土個案，另增加226例境外移入，確診個案中新增25例死亡。

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境外移入個案中有108例男性、118例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自中國(17例)，香港(12例)，日本(10例)，泰國及德國(各2例)，美國、紐西蘭、馬來西亞、越南、義大利及韓國(各1例)移入，另177例感染國家調查中。入境日期介於今年11月27日至12月27日。

莊人祥分析，國內改為0+7入境不用篩檢後，境外移入病例呈現減少趨勢，但近期出現上升主要有二個面向，第一個是進來的人數在增加，第二個則是入境旅客感染比例也在增加，兩相影響之下的結果。

莊人祥指出，近期一到兩周入境台灣旅客的感染率上升，同時周邊國家疫情都有上升的狀況，監測顯示西太平洋整體疫情包含日韓港澳、中國大陸都是上升趨勢，這幾個國家到台灣的旅客已經占多數，至於歐美大致上持平，僅德國、英國上升。

但是否已經反映春節返鄉人潮？莊人祥說明，近期觀察入境人數確實持續增加，上周（12月19日至25日）的入境人數為17萬4千人次，較前一周的16萬600人次，增加達到1萬人次，但是從航班訂位來看，下周訂位人數並沒有增加，推估應該還是和相關入境限制解除，目前農曆春節的返鄉潮還沒有出現。

可以預期的是，境外移入數字還會持續升高。莊人祥分析，除春節返鄉，國內將於1月1日將在機場針對中國入境旅客實施全面唾液篩檢，預估驗出來的確診人數應該還會更高。

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