生活困苦仍笑口常開…51歲義交執勤遭小貨車撞死　10歲女兒淚崩

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一名義交要養妻子、10歲女兒及年邁母親，儘管經濟狀況困苦但他總是笑口常開給人溫暖的正向力量，沒想到在本月16日，他頂著低溫雨天在建八路執行交通疏導，到了晚間7點多準備下哨，突遭一輛小貨車高速撞飛，義交吐血倒地失去生命跡象，送醫後宣告不治…他最愛的3個女人心碎哭斷腸。

▲▼義交準備下哨時，突遭衝出的小貨車高速撞飛，當場失去呼吸心跳。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，51歲夏啟華是在地成長茁壯的中和人，早年曾遠赴大陸地區電子廠上班，返台後基於回饋社會的初衷，有感中和地區人口稠密，且位於新北交通樞紐、往來車輛眾多，因此在2016年加入中和義交中隊。

夏啟華未有其他兼職，全心投入義交工作，風雨無阻堅守著中和區各重要路口，只為了給用路人更順暢平安的交通環境。

▲義交夏啟華一肩扛起養家之責，儘管經濟狀況不好仍甘之如飴，沒想到執勤中遭遇死亡車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，夏啟華與妻子育有1名尚就讀國小四年級的女兒，一家三口與70歲的老母親同住，夏啟華不捨生命中最重要的三位女人辛勞受苦，從經濟來源到家庭事務，均由夏員一肩扛下，除義交工作外，其餘時間都用來全心全意陪伴家人。雖然經濟收入微薄，但他甘之如飴，沒想到在16日晚間遭遇死劫。

中和警分局長李建廣表示，由於家庭頓失經濟依靠，已經無法處理治喪事宜，因此在夏啟華人生的最後一段路程，期盼社會各界善心人士發揮同理心及關懷之情，協助遺眷度過難關。

▼中和警分局長李建廣（圖右）跟義交中隊一同到夏家致意，老母親鞠躬回應，仍心痛不已。（圖／記者陳雕文翻攝）