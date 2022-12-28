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不忍再笑富樫「拖稿魔人」！影評家分析獵人難「口頭交代」原因

▲《獵人 HUNTER×HUNTER》取消週刊連載形式。（圖／翻攝自推特）

▲《獵人 HUNTER×HUNTER》取消週刊連載形式，再度引發粉絲關切冨樫義博的健康。（圖／翻攝自推特）

記者林育綾／綜合報導

人氣漫畫《獵人》再度停止連載，漫畫家冨樫義博因身體健康音速，將調整刊載方式，也引發許多粉絲關切他的體況。影評作家「Lizard的海底影院」表示，自己以前也會對富樫拖稿這件事開玩笑，或提及「庫拉皮卡何時下船」，如今覺得「有得看就是福了」；他同時分析冨樫難以「口頭交代劇情給助手畫」的關鍵原因，引發許多粉絲贊同。

冨樫義博過去多次暫停連載《獵人》，常被粉絲笑稱為「拖稿魔人」，網路上甚至有許多不實謠言，直到助理出面澄清；而冨樫也坦承自己飽受腰痛之苦，已難以坐著作畫，甚至會趴在地上或半躺著創作，不得不放棄傳統的工作方式，也因此停刊多年。

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今年10月冨樫宣布復刊，讓不少粉絲歡天喜地，不料《週刊少年Jump》日前再度傳出噩耗，401話之後取消每周連載，考量冨樫的身體狀況，將改變連載方式，但編輯部仍會持續支持他畫到完結為止。

影評作家Lizard在臉書粉專「Lizard的海底影院」提到，自從富樫在推特上揭露自己身體狀況之後，就覺得「有得看就是福了」，再也不忍心對拖稿這件事開玩笑。他從富樫自我揭露的狀況推測，若沒辦法坐著畫圖，只能半躺著作畫，上完廁所還擦不到屁股，「從這幾點來看他的腰應該是廢了，而腰廢掉的生活影響的絕對不只是腰，對於消化，情緒，睡眠都會有所影響」。

Lizard認為，在這狀況下要進行規模更龐大的黑暗大陸章節本身就很困難，這也是為什麼劇情一直在船上，「如果你回去看獵人各個章節，基本上富樫都不斷引入新系統來進入下一章節的故事，基本上富樫都不斷引入新系統來進入下一章節的故事，這就是為什麼獵人不會膩的原因，你永遠不會知道這一個章節的王者到下一章節會不會被廢掉，世界不斷擴展，卻不會走樣，是很困難的事情。」

他讚歎富樫所構思的不只是一個角色、一條劇情線，「而是整個世界的延伸」，這也是為什麼就算這麼多作品推陳出新，但完整度、新鮮感能比拼《獵人》的還是寥寥無幾。

他提到《獵人》裡哪怕是戰力極低的角色，都很會有存在感，絕不會產生整部漫畫都靠主角在打的狀況，所有打戲與角色性格，也絕對相輔相成；更認為富樫在意的、不斷自我挑戰的是「要怎麼樣才能讓讀者看到真正新的東西，而不只是戰力的堆疊」。

先前有些粉絲或網友會提及，富樫可以「口頭交代劇情給助手畫」，Lizard也批說這些話的人「根本沒有看漫畫的資格吧」，他解釋，「漫畫這種東西不是只有劇情，還有分鏡跟筆劃，富樫不只擅長想劇情，分鏡跟筆劃也是業界領頭羊，畫功這種東西跟墨水量沒關係，而是那幾筆有沒有到位的問題」，而富樫就是「少數能抓到角色本質並用幾筆就畫出來的人」，所以他的圖總是能夠抓住讀者的目光。

Lizard稱讚富樫確實是天才，但也感嘆，他所付出的代價，絕非一般人能承受，「無論是業界的剝削，還是身體的損害，經過這幾年，有些往事他慢慢敢說敢談，我們才知道，傳說中躺著賺的拖稿魔人，原來早就只剩下快要崩潰的身體，以及想求新求變的意志。」

富樫此次在休刊前表示「我正在尋找一種盡量不給大家添麻煩的方式來繼續畫下去」，讓他忍不住敬佩：「這，就是這個名為富樫義博的男人的本質了。」

他分享這篇評論後，吸引許多粉絲認同迴響，網友紛紛留言提到「心裡永遠的漫畫之神，我不會再開庫拉皮卡的玩笑了QQ」、「想想三浦老師，真的覺得富樫人還在就已經很感激了」、「富樫自己不想畫真的沒差，獵人起這麼大的世界觀 真的不知道要畫多久。富樫只要說不再連載，絕對支持。」、「認同，網路上就是這樣，大部分的人只會去一味的說三道四，儘管絲毫沒有去了解事情的真相。」、「在先生白書這本漫畫中有寫到，他絕對不可能把漫畫交給別人畫的，這部由前助手畫的漫畫破除很多關於作者的迷思。」

▼「Lizard的海底影院」評論富樫原文：

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