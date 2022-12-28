兩岸和國際航班有機會增加？　他揭秘：陸方已開會研擬新方案

▲ 北京大興機場國內航班人潮大幅回流，就等明年1/8開放國際旅遊。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國務院26日深夜宣布明年1月8日邊境解禁，外界十分關注大陸民航總局下一步，是否增加國際和兩岸航班？根據我國籍航空華航、長榮現況，「兩岸航線依照現有主管機關相關規定執行」。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問大陸劉姓觀光業者指出，大陸國際航班有增加有機會，但兩岸航班不好說，春節後恢復兩岸航點有難度。他私下透露，大陸民航總局昨27日立刻開會研擬方案，估計近期有新消息。

大陸邊境全面開放！國務院26日宣布發佈2023年1月8日「有序恢復中國公民出境旅遊，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離」。相隔一天，大陸國家移民管理局發布公告，2023年1月8日有序恢復受理審批大陸民眾出國旅遊、訪友申請普通護照，恢復辦理內地居民旅遊、商務赴港簽注。

等待三年，大陸觀光旅遊總算谷底翻身，預估今年春節出國人潮爆大量，但現有國際航班運能必須增加。接受記者訪問劉姓觀光業者指出，政府宣布邊境解封日期後，隔天上午北京所有旅行業者都在互相打聽，詢問相關政府單位國際航班是否會增加。

▲大陸各大機場入境檢疫即將走入歷史（圖為北京首都機場）。（資料圖／記者任以芳攝）

他也私下透露， 大陸民航總局和機場各單位昨天立刻開會研擬最新方案，據悉內容有三大重點，一是研擬開放航班實行細則，二是考量疫情變化，各省機場相關人力配置，以及防疫流程必須重新調整，不可能再沿用之前入境措施，三是考量市場需求，逐步放開國際航班比例，兩岸航班也包含討論範圍內。

劉姓觀光業者表示，「兩岸航點恢復目前是不可能，因為涉及政治層面太敏感，業者都不想去碰觸。至於兩岸航班是否趕在春節前後『增班』也不好說，大陸國際航班肯定有大幅度調整。」

▲ 北京公安局出入境管理總隊出現補辦過期護照的詢問人潮 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者昨27日採訪《直擊／北京搶辦護照、港澳通行證 業者：春節報復性旅遊大噴發》，接受訪問的北京理性旅行社業者指出，大陸各大航空公司一周前接到提前準備訊號，航空業者開始調整過年前後人力和航班調度，預估明年春節肯定出現「報復性旅遊人潮」。

兩岸航班能否在春節前後增班？劉姓觀光業者指出，「之前大陸考慮『外防輸入』，大約一個月前開始，大陸飛出去所有航班比較不受限，關鍵是飛回大陸航班數依然全部被把控。」

他進一步舉例，北京、成都、廈門來返航班不變，華航從16日起開始增加上海飛台灣的兩岸航班，但從台灣飛回上海航班依舊是兩周三班，無法增班，造成兩岸航班數不對等，成為春節機票居高不下主因。

劉姓觀光業者說，現在唯一好消息是大陸已取消航班載客限制，考量機艙空間密集度，之前兩岸航班載客率只能售出75%，現在可以賣到100%，還是無法應付在陸民眾返鄉人潮。

▲ 華航強調兩岸航線「皆依照相關規定執行」。（圖／記者任以芳攝）

目前兩岸航班現況如何安排？華航表示，北京、上海（浦東）、廈門、成都4個兩岸航線「皆依照相關規定執行」。目前桃園飛往浦東航線不變，提供每周四、隔周日總計兩周三班的載客服務。

華航指出，因應春節返鄉需求，自2022年12月16日至2023年1月21日天天飛航上海浦東-桃園班機，方便旅客返台過年；北京每周一班往返，成都及廈門一周各兩班往返，另提供每周一班往返高雄至廈門航線服務南部鄉親。

華航強調，「持續關注並配合最新邊境管制措施，將依各地最新頒布的航班數量、客座率等規範執行，並依市場需求增加班次。」

長榮/立榮航空也表態，「目前飛航北京、上海、廈門、成都4個航點，航點及航班數量將依相關主管機關規範及市場需求做滾動式調整。」

▼ 長榮按照現有規定執行兩岸航班 。（圖／記者任以芳攝）