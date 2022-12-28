男友送5千元項鍊被朋友嫌「太便宜」！妹子嘆1句　網轟：妳也要反省

▲男友送項鍊，被朋友嫌棄「沒心」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

送禮看的是心意，不應該用金錢來衡量。一名女網友表示，男友最近送了一條約5千元的項鍊當她的生日禮物，結果朋友看到後卻嫌太便宜，讓她覺得很生氣，心情也受到影響，只好PO文抒發。文章曝光後掀起討論，但也有人認為，「別人說幾句妳就走心，也應該要反省一下吧」。

原PO在「Dcard」發文表示，今年過生日的時候，男友送了一條項鍊給她，價值大約5000元。沒想到朋友看到後不停嫌棄，說「這個我也買得起，生日幹嘛不送好一點的，至少要送萬元以上的」，直批男友就是沒心。

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原PO聽到後相當生氣，因為自己不是愛慕虛榮的人，也沒有物慾，收到男友送的項鍊時已經很開心，但被朋友這麼一說，心情都受到影響了。她也透露，男友平時沒有在過節日，先前也不曾送禮物給歷任女友，沒想到第一次準備禮物就被嫌爛，「人家也是要慢慢來啊～怎麼會這樣說他」。

不少網友看到後紛紛留言，「妳管朋友怎麼說，就讓他繼續羨慕嫉妒恨」、「妳朋友說什麼不重要，幹嘛把妳朋友的價值觀套在自己身上呢」、「你們兩個開心就好不用管別人說什麼，他們就是嫉妒眼紅在嘴砲」、「那種朋友不要也罷」、「我覺得是不是自己想要的禮物比較重要，禮物的金額倒是其次」、「看來妳應該先換朋友」、「別人的話真的聽聽就好，送禮的是妳男友、收禮的是妳，你們開心就好，輪不到他來發表高見，而且一般來說5000真的很貴重了啦」。

也有人說，「妳知道嗎？人家幾句話妳就走心，其實妳是不是也要自省一下，自己太容易被人影響…畢竟妳能管住人家的嘴嗎」、「妳會心情不好表示妳打從心底認同妳朋友吧？這有啥好心情不好的，自己的男友不自己心疼，還在那顧妳朋友講了啥」、「妳也好奇怪，5000很貴了耶，又不是500元」、「這是一個邏輯問題，假如妳生氣表示妳在意，那妳在意的點就是別人覺得他送得不夠好、不夠貴，那妳潛意識也是這樣認定的才會生氣」。